Live Report

BRYAN ADAMS - LUCCA SUMMER FESTIVAL, 27/07/2025

26/08/2025 (651 letture) BRYAN ADAMS



Il Lucca Summer Festival 2025, giunto alla sua 26ª edizione, conferma la sua reputazione come uno dei festival musicali più prestigiosi e suggestivi d’Europa, capace di unire arte, storia e musica in un’esperienza unica. Ambientato nella splendida cornice ottocentesca di Piazza Napoleone e, per alcune date speciali, appena fuori dalle antiche mura cittadine, questa ultima edizione del festival si è distinta per un cartellone eterogeneo che spazia dal rock al pop, dalla musica d’autore al metal, fino alla classica. Nomi leggendari internazionali come Carlos Santana, Jennifer Lopez, Robert Plant, Morrissey, Scorpions, Dream Theater e appunto Bryan Adams, si sono alternati a nomi della scena italiana, garantendo serate di grande intensità emotiva e musicale. L’edizione 2025 ha superato le centomila presenze, con spettatori provenienti non solo da tutta Italia ma anche e con trend crescente negli anni dall’estero, segno della notevole risonanza internazionale del festival. L’organizzazione impeccabile, la qualità acustica e l’atmosfera unica rendono il Lucca Festival non solo un evento musicale, ma un vero e proprio rituale culturale estivo, dove passato e presente si incontrano in modo armonico e rilassato.



Il gran finale di questa edizione è stato affidato all’eterno giovane ed energico Bryan Adams, salito sul palco di Piazza Napoleone in una gradevole serata di fine luglio, carezzata da una fresca e piacevole brezza a rinfrescare una scaletta elettrizzante ed oltre due ore di rock, emozione pura e dialogo appassionato con il pubblico. Il polivalente rocker canadese, che ha alternato chitarra, basso e armonica oltre al ruolo di vocalist e frontman è stato affiancato da una band compatta e rodata, composta dagli esperti Keith Scott alla chitarra, Pat Steward alla batteria e Gary Breit alle tastiere. La sua voce potente e graffiante, unita a una performance carismatica e coinvolgente, ha trasformato ogni brano in un momento indimenticabile, facendo ballare ed emozionare una piazza al completo e composta da un pubblico di undicimila spettatori, molto eterogeneo per età e provenienza geografica. Sventolano striscioni di incitamento al rocker e bandiere di vari paesi, il tutto fonte di motivazione per la band che sfoggia una performance sciolta, spontanea e molto carica dalla prima all’ultima nota. La scaletta perfettamente bilanciata ha saputo unire il passato con il presente, alternando grandi hit degli anni Ottanta e Novanta come le immancabili Run to You, 18 ‘til I Die, Back to You, Cuts Like a Knife e Summer of 69, nonché il tributo emozionante a Tina Turner sulle note di It’s Only Love, con alcuni brani proposti in anteprima e che saranno presenti nell’imminente nuovo album Roll with the Punches, pezzi caratterizzati da un buon tiro e freschezza come la titletrack, Make Up Your Mind, A Little More Understanding e la frizzantissima Never Ever Let You Go. Non mancano momenti più romantici come le classiche , Heaven e una sorprendente versione di Can’t Take My Eyes Off You (omaggio a Frankie Valli e Gloria Gaynor), appena prima dell’encore All For Love che suggella uno show diretto, elettrizzante e privo di inutili fronzoli.



CONCLUSIONI



Bryan Adams è un eterno giovane che non ha perso smalto negli anni, ma aggiunto esperienze e poliedricità che ne fanno un autentico performer internazionale a suo perfetto agio in platee di tutto il mondo, a anche in grado di sprigionare autenticità e genuina voglia di divertirsi. Pezzi come 18 ’til I Die, in cui il rocker scherza sul testo viste le oramai 66 primavere alle spalle e la iconica Twist and Shout, cover del brano presentato originariamente dai The Beatles nel 1963, sono veri e propri inni a un rock and roll senza età capace di resistere e restare fresco ed elettrizzante tra generazioni, come dimostrato in questa piacevolissima serata estiva che ha chiuso un’altra grande edizione di Lucca Summer Festival.



SETLIST BRYAN ADAMS

1. Kick Ass

2. Run To You

3. Somebody

4. Roll With The Punches

5. 18 Til I Die

6. Take Me Back

7. Go Down Rockin’

8. It’s Only Love

9. Shine A Light

10. Heaven

11. Into The Fire

12. Make Up Your Mind

13. You Belong To Me

14. Twist And Shout

15. A Little More Understanding

16. When You’re Gone

17. The Only Thing That Looks Good On Me Is You

18. Never Ever Let You Go

19. Cuts Like A Knife

20. (Everything I Do) I Do It for You

21. So Happy It Hurts

22. Back To You

23. Summer Of ’69

24. Can’t Take My Eyes Off You

25. All For Love







Discutine con noi sul FORUM Michael Rosenberg "DJ" 6 Meraviglioso Adams, non si può leggere però “dell’impeccabile organizzazione” del LSF, per i concerti che non vanno sold out forse va tutto bene ma per la capienza piena siamo al limite del sopportabile, le numerose oscenità viste per gli eventi fuori mura invece si va direttamente nell’illegalità 5 Confermo. Io vista data a Milano 4 Visto un milione di anni fa a Bologna, direi il 1992, con gli Heroes del Silencio ad aprire le danze. Che dire? Ad oggi ancora uno dei concerti più belli cui abbia assistito. Reckless è, sotto ogni profilo, uno dei dischi più perfetti mai concepiti 3 se torna, ti aspetto a Milano.. 2 Quoto il buon angus71, mi sarebbe piaciuto vederlo, tra l\'altro a due passi da casa mia. 1 mi è dispiaciuto non esserci. mi è sempre piaciuto e reckless è uno dei cd che ascolto più spesso. bene per chi ha partecipato, penso si sia divertito.