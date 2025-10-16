Live Report

THE DARKNESS + DEA MATRONA - Alcatraz, Milano (MI), 16/10/2025

28/10/2025 (330 letture) Alcatraz arrivano i Darkness per la prima delle tre date italiane organizzate da MC²LIVE: dopo aver parcheggiato e validato l'accredito alla cassa, entro raggiungendo una buona postazione nei pressi del palco, mentre sempre più gente arriva alla spicciolata riempiendo il locale di minuto in minuto...



DEA MATRONA

Dea Matrona è un duo femminile irlandese composto da Mollie McGinn e Orláith Forsythe che in sede live vengono accompagnate da due turnisti; il loro è un folk rock con rimandi al blues che fa della semplicità il suo punto di forza. Le ragazze hanno cominciato con il busking, vale a dire suonando per strada, e come talvolta accade il video di una cover -che proporranno anche stasera- pubblicato sul web le ha rese famose portandole ad aprire per diversi artisti di fama internazionale. La mezz’ora a loro disposizione viene ben sfruttata, le ragazze si scambiano a turno sia il microfono che basso e chitarra pescando dal loro debut album For Your Sins e suonando gli inediti Hate That I Care e Magic Spell; le luci soffuse creano l'atmosfera giusta e il pubblico dimostra di apprezzare facendosi coinvolgere dalle ragazze che a fine set danno appuntamento al banco del merchandise per incontrare i fan.



SETLIST DEA MATRONA

1. Hate That I Care

2. Stuck on You

3. Magic Spell

4. Oh Well [Fleetwood Mac cover]

5. Black Rain

6. So Damn Dangerous

7. Glory, Glory (I Am Free)

8. Red Button



THE DARKNESS

Quando si spengono le luci sulla canonica intro firmata ABBA la platea è in fremente attesa, quindi l'eccitazione sale al che si vedono le sagome della band fare il proprio ingresso sul palco: siamo pronti a trasformarci tutti in Rock and Roll Party Cowboy! Ai The Darkness non servono coreografie troppo elaborate o effetti speciali incredibili: a quelli ci pensa Justin Hawkins, un frontman degno di tale titolo e autentico personaggio. Dal romanticone che coglie le rose lanciategli dalle prime file sottopalco su Growing on Me alla verticale con tanto di "battito di gambe a tempo", dal balletto sincronizzato con i compagni su Walking Through Fire alle inaspettate doti di coreografo quando ci spinge a un horns up collettivo seguendo il ritmo fino all'anchorman che presenta al piano e alla chitarra lo storico collaboratore Softy, il simpaticissimo Justin non si risparmia un secondo, ci -e SI- diverte come meglio non si potrebbe senza tralasciare ovviamente ciò che più conta, la musica: ma la sincera soddisfazione che trae dalla risposta del pubblico milanese si palesa proprio nel suo commento entusiastico sul calore del nostro Paese, una delle tappe preferite dei The Darkness che qui trovano sempre una partecipazione assoluta e festosa. I pezzi del nuovo Dreams on Toast funzionano alla grande e ben si sposano ai classici della band, Love Is Only a Feeling porta la magia dentro il locale meneghino, che poi salta sulle note di Givin' Up intonandone il coro all'unisono. Il cazzeggio di pezzi come Get Your Hands Off My Woman si intravede anche nelle facce sorridenti dei musicisti che dimostrano grande affiatamento, anche se a un certo punto Rufus Taylor perde un attimo il tempo tra le risate dei suoi compagni per poi riprendere il brano; e sempre a proposito del batterista va segnalata la sua prova dietro al microfono su My Only e soprattutto l'omaggio al celebre padre per la fantastica cover di Fat Bottomed Girls (del resto è risaputo che i The Darkness e quindi Taylor junior non poteva trovare gruppo migliore in cui militare). Altra cover inaspettata quella di The Power of Love, in cui Justin tiene botta alla grande, ma è ovviamente con I Believe in a Thing Called Love che si raggiunge l'apice del concerto; l'Alcatraz intero canta e balla questa irresistibile hit alla fine della quale i Nostri si ritirano per riapparire poco dopo e concedere il bis che oltre alla conclusiva I Hate Myself vede il mio pezzo preferito, la fenomenale One Way Ticket! I Darkness ci salutano con lanci di plettri e bacchette assortite e possiamo tornare a casa col sorriso stampato in faccia per l'ennesima volta... grandissima serata!



SETLIST THE DARKNESS

1. Rock and Roll Party Cowboy

2. Growing on Me

3. Get Your Hands Off My Woman

4. Mortal Dread

5. Motorheart

6. Walking Through Fire

7. Barbarian

8. Love Is Only a Feeling

9. Givin' Up

10. My Only

11. The Power of Love [Jennifer Rush cover]

12. Heart Explodes

13. The Longest Kiss

14. Friday Night

15. Fat Bottomed Girls [Queen cover]

16. Japanese Prisoner of Love

17. I Believe in a Thing Called Love

---Encore---

18. One Way Ticket

Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 1 Visti alla data di Ciampino. Gran bel concerto, frizzante ed energico. Ho fatto in tempo a vedere le ultime 3 canzoni delle Dea Matrona e mi erano piaciute, sto ascoltando l\'album ed è piacevole. P.s.: che diamine, a Ciampino One Way Ticket non l\'hanno fatta!