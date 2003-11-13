Live Report

MARILYN MANSON - ChorusLife Arena, Bergamo (BG), 25/11/2025

03/12/2025 (1859 letture) La notte del 25 novembre 2025, la ChorusLife Arena di Bergamo si è trasformata in una cattedrale moderna pronta ad accogliere il ritorno in Italia di Marilyn Manson . Una venue nuova e imponente, che fin dal colpo d’occhio prometteva uno spettacolo su scala internazionale: ampi spazi, organizzazione efficiente e un sold out bruciato in poche ore. Qualche limite strutturale, soprattutto sul fronte acustico, avrebbe però inciso in alcuni momenti della serata, rendendo la resa sonora occasionalmente ovattata. L’ingresso nel palazzetto era carico di energia elettrica: fuori il freddo tagliava il fiato, dentro un brulichio di attesa, un coro di stivali, borchie, eyeliner e cappotti neri. La modernità luminosa della ChorusLife Arena sembrava quasi in contraddizione con l’immaginario di Manson , e proprio da questo contrasto tra architettura pulita e spirito decadente nasceva un’atmosfera sospesa, quasi conflittuale. La gestione degli accessi è risultata fluida, ma la grandezza della venue ha inevitabilmente ridotto l’intimità della partecipazione per le tribune più alte. Nonostante una resa sonora irregolare, con una leggera dispersione delle frequenze più sottili della voce, l’esibizione è stata davvero notevole.



A scaldare la scena ci hanno pensato i Dead Posey, mezz’ora di rock gotico e industrial che ha preparato perfettamente il terreno: tinte rosso sangue, voce graffiante, ritmi serrati. Un incipit coerente e corposo, molto più di un semplice opening act. Alle 21:00, senza ritardi né cerimonie, la sala piomba nel buio. Un telo nero cade dietro il palco. Un rosso profondo pulsa come un battito cardiaco mentre parte un intro liturgico, Sacrifice of the Mass. La voce fuori campo e le sonorità cupe creano un’atmosfera cupa al punto giusto, è un preludio che prepara il pubblico alla discesa nell’estetica oscura tipica. Al primo urlo di Nod If You Understand, Marilyn Manson appare in controluce: silhouette nera, volto pallido, trucco ossessivo. Quando il telo nero cala, Manson, cinquantaseienne, si mostra al pubblico con un look che è davvero un manifesto: pelle cadaverica, eyeliner drammatico, rossetto scuro, completo nero lucido; una versione essenziale, ma non meno inquietante, della sua iconografia storica. Le luci -soprattutto rosse e violette- scolpiscono un ambiente rituale, mentre fumo e controluce costruiscono un palco che sembra respirare. Manson non corre e non urla a vuoto: preferisce movimenti misurati, serpentini, quasi sacerdotali. Il canto alterna graffi maturi a note più pulite, con qualche flessione nei brani melodici, amplificata dalla resa acustica non sempre impeccabile dell’arena.

Si alternano brani come Disposable Teens e Angel With the Scabbed Wings, che consolidano subito il tono aggressivo e carico di tensione: la performance diventa fisica, ruvida ma soprattutto intensa, perfetta per far sentire da subito il richiamo industrial-rock. Con Great Big White World e One Assassination Under God -tratto dal suo ultimo album- Manson inserisce nel setlist anche una parte del suo presente artistico. È un viaggio tra nuovo e passato, non è solo un concerto di greatest hits, ma un’esibizione che vuole raccontare anche la sua evoluzione. This Is the New Shit mantiene alta l’energia e anticipa un interludio strumentale, preludio a una nuova sezione dello show.



Proprio dopo l’interludio, con Sacrilegious, il palco cambia atmosfera: la giacca nera ricoperta di strass del cantante apre un “atto” diverso, segnalando una scenografia e un abbigliamento più teatrali, andando oltre il semplice concerto rock. As Sick as the Secrets Within, uno dei brani più “freschi” del tour, è un momento in cui la musica -rispetto ai classici- parla del presente di Manson: il palco e la sua presenza contribuiscono a dare peso a temi che sembrano più carichi, cupi, quasi confessionali. In questi momenti lo show non è solo provocazione visiva, ma diventa una performance tra gesti, scenografia e simboli, capace di creare una forte partecipazione emotiva e riflessiva.



L’intro di I Don`t Like the Drugs, but the Drugs Like Me viene bruscamente stoppato da Manson, che indossando un pellicciotto azzurro apre un discorso molto significativo sulle droghe che lo hanno da sempre amato. Una confessione intima con i presenti, prima di far partire The Dope Show. Successivamente le luci si abbassano facendo piombare la platea e la Chorus in un’oscurità quasi totale, e arriva Sweet Dreams (Are Made of This), la cover degli Eurythmics. La canzone parte con una torcia puntata sul volto di Manson, trasformando il palco in una sorta di interrogatorio visivo, prima che il brano scuota l’arena trasformandola in un coro collettivo.

Con mOBSCENE e poi The Beautiful People, torna l’aspetto più iconico e teatrale della sua discografia: luci, presenza scenica, mosh-pit -un tuffo nelle radici shock-rock di Manson, con suoni e atteggiamenti fatti per scuotere.

Per il primo bis, Tourniquet: Manson ritorna sul palco con microfono ad archetto e, come da sua tradizione, sulle stampelle-trampoli metalliche, evocando quell’estetica circense-grottesca che da sempre caratterizza le sue performance. Il secondo bis, Coma White, chiude la serata con una nevicata artificiale sull’arena. Scenografia gelida e cinematografica, che lascia un senso di “fine di un rito”: un congedo carico di silenzio, contrasti e suggestioni struggenti.



La band è compatta, precisa, una macchina scenico-industriale perfettamente al servizio dell’estetica mansoniana. Tyler Bates domina il palco con una presenza magnetica, ma glaciale: zero movimenti superflui, silhouette rigida, riff eseguiti con chirurgica precisione. Nei brani più aggressivi, come Angel With the Scabbed Wings, la sua chitarra taglia l’aria con un sound ruvido e affilato. Nei pezzi più atmosferici, come Coma White, adotta un tocco quasi etereo, lasciando vibrare note lunghe che sembrano sciogliersi nel fumo.

Gil Sharone alla batteria rende potente un suono industrial senza risultare monotono, mentre Devon Hall riesce nell’impresa: colpi pesanti, rullate secche, controllo impeccabile dei tempi. Reba Meyers contribuisce a rendere inquietante al punto giusto l’atmosfera, accompagnando con la sua voce spettrale quella di Manson. È soprattutto grazie a lei se Tourniquet ritorna prepotentemente a essere un incubo cinematico, con strati sonori che sembrano avvolgere l’intera arena. Il basso è il vero cuore pulsante dell’intero live: Piggy D si muove poco, ma ogni nota contribuisce a quel senso di profondità cavernosa che caratterizza la serata.

La platea è eterogenea come mai: dark storici, metallari, curiosi, giovani che hanno scoperto Manson negli ultimi anni, persino qualche famiglia. Nonostante la grandezza dell’arena, l’energia arriva forte e chiara: cori, mani alzate, partecipazione quasi rituale, soprattutto su The Beautiful People, scossa tellurica condivisa da migliaia di persone.



Il concerto, pur relativamente breve per uno show così atteso, rappresenta la consacrazione della sua rinascita: non più l’eccesso incontrollato degli anni Novanta, né la provocazione estrema del periodo d’oro, ma una forma più adulta, consapevole, estetica più che scandalistica e, proprio per questo, affascinante. È il ritorno di un fantasma che si rifiuta di svanire, che continua a camminare tra luci rosse, fumo e decadente bellezza. Per una sera, Bergamo è diventata la sua cattedrale.



SETLIST MARILYN MANSON

1. Nod If You Understand

2. Disposable Teens

3. Angel With the Scabbed Wings

4. Great Big White World

5. One Assassination Under God

6. This Is the New Shit

7. Long Hard Road Out of Hell

8. Sacrilegious

9. The Dope Show

10. As Sick as the Secrets Within

11. Sweet Dreams (Are Made of This)

12. mOBSCENE

13. The Beautiful People

14. Tourniquet

15. Coma White





Discutine con noi sul FORUM Luigi Gallo "(s)Aint" 35 Manson lo vidi anni indietro a Verona, credimi nulla di eccezionale come cantante, ha sempre il distorsore attaccato altrimenti non sà fare nulla. Per la cronaca neanche a me i sabaton mi gustano. 34 Quello dove ribadivo che i Sabaton sono lammerda 33 Comunque mi hanno cancellato il commento dopo il #28 32 È un onore essere accostato a Jung 31 X Skull. Io odio i Sabaton. 🙂. X Fun , miii davvero. Lo Jung de noantri... 30 Non me ne frega nulla di Manson ma leggendo quello che scrive @Bestia al #30 devo dire che ci ha preso proprio in pieno eh, davvero un profilo esatto di quello che è @Duke, uguale uguale, Bestia dovresti fare le profilazioni per l\'FBI 29 @Galilee: mah, sui Sabaton ti dirò che potrei superare @Bestia... inoltre, @shockezze lo avevo pensato ma non ho avuto occasione di usarlo... devo preoccuparmi? 28 Quelli che criticano Marilyn Manson sono poi gli stessi che vanno a vedere le band black metal quasi tutte una uguale all\\\'altra truccate da panda il sangue finto addosso pentacoli ovunque e teste di pecora appese... Quello non è essere costruiti a tavolino, nooo ma va (nulla contro il black metal inteso) XD o gli Amon Amarth che hanno rotto sei quarti di minchia coi vichinghi e pezzi uno uguale all\\\'altro che non fanno paura a nessuno... 27 ... Invece le storie di Ozzy.... Iggy Pop... e tanti altri non sono esagerate... tutti costruiti a tavolino... Ma va a ciape i rat... 26 A me degli ultimi è piaciuto in particolare We Are Chaos. Diverso, ma interessante. 25 Tornando al Reverendo,come detto nei commenti, nel 2024( non parliamo dell\'età della pietra) ha fatto un signor disco. Mi dispiace non averlo mai visto live per farmi un\'idea: ho sempre sentito e letto pareri contrastanti 24 ...mainstream.... 23 ...di costruito non c è solo mary....soprattutto a livello mainframe...ma la sua storia è troppo esagerata per essere credibile....comunque non è colpa mia se capite cazzi per palazzi....sempre a dire @shockezze.... 22 A parte le affermazioni da haters del nostro amatissimo Lucky Duke che le spara come se non ci fosse un domani, spesso ciò che si pensa costruito non lo è, e viceversa. Conoscendo molto bene i dettagli, per farvi un esempio, il successo dei Maneskin, piaccia o no è stato spontaneo e inaspettato, poi ovvio è stato supportato, ma dopo. L\'insuccesso di Damiano solista invece è stato creato a tavolino, e non per floppare ovviamente. Questo per dire, che creare un prodotto commerciale di successo è un qualcosa di difficilissimo. Anche gli Iron maiden, senza Martin Birch e quelle copertine iconiche non sarebbero li dove sono. 21 Ragazzi a me fa ridere questa cosa del “costruito”. Perché a questo punto chiederei cosa, nella storia della musica, non è costruito se esistono etichette commerciali e manager per gli artisti? Ogni cosa è costruita a dovere per vendere, dall’immagine artistica alla copertina di un album fino alla musica che viene sempre plasmata per potenziali acquirenti. Ben venga la sua immagine che per me (giudizio sempre soggettivo) è magnetica. 20 ...i dischi si ascoltano...appunto...e Marilyn Manson ha scritto album straordinari...se uno conosce la sua storia andare a dire che è tutto costruito non capisce niente...è come dire che pure Bon Jovi è costruito...i Nelson li ascoltavano le ragazzine...ah, quante cazzate in poche righe... 19 È certamente un artista più che mai figlio dei suoi tempi, se per costruito intendete questo... ma la parola è usata in maniera impropria e non è certo l\'unico ad avere avuto un successo pazzesco in un periodo preciso, per poi sparire e ritornare \"normalizzato\"... ad esempio la parabola dei Limp Bizkit è simile, con picchi comunque ben più modesti. Se \"costruire\" fosse così facile, saremmo pieni di nuovi fenomeni, invece siamo pieni di cariatidi attaccatissime al valore del loro brand... 18 ...i dischi si ascoltano...le tue usanze sono piuttosto folkloristiche ...comunque è così evidente...che è un personaggio costruito...per soddisfare brufolosi teenager di allora come oggi....annoiati che cercano chissà cosa.....casa discografica e mtv ne hanno approfittato .... 17 Ho avuto la fortuna di vedere MM alla sua prima calata nel suolo italico, al tempo di AntiChrist, con la migliore formazione avuta ed un concerto pazzesco, poi dopo The golden age... l\'ho perso di vista anche per lavori che non mi sono mai piaciuti, ma almeno oggigiorno è riuscito a tornare a livelli accettabili dal vivo. Poi ovviamente ognuno ha la possibilità di dire la sua, ma certe cazzate, da parte dei soliti utenti, sono una costante, come chi usa più nick per dire le sue stupidaggini, vabbè, tutto normale... 16 Grande Marilyn Manson, spero di riuscire a vederlo anch\\\\\\\'io dal vivo un giorno! 15 Grande Marilyn Manson, spero di riuscire a vederlo anch\\\'io dal vivo un giorno! 14 ...e chi se ne frega.... 13 Inventarsi aneddoti sulla vita degli altri non significa avere delle idee, è pura mistificazione. Non guardo la TV da 20 anni. Mi piacciono i Nelson? Oddio ho un loro vinile ed è anche bellino, ma ne ho altri 5000. Perché le ragazzine sono una categoria definibile stupida secondo te? Ti credi più sveglio? Mah, io ho i miei dubbi. Per quanto riguarda la lettura, mi basta vedere come scrivi. 12 ..poi galilee...non ti sei documentato bene . perché era un intervista televisiva..quella di Asia....e poi non accettare le idee degli altri...come fai tu... è un grave segno di immaturità...hai 50 anni...non 14... 11 ...bè anche io leggo i tuoi commenti....so che ti piacciono i Nelson...una band che piaceva tanto alle ragazzine... 10 Bel festival comunque. Al Jourgensen un animale...😂 9 Sono a conoscenza di ciò che imparo leggendo e documentandomi. Ad esempio di te so che scrivi un sacco di frignacce riguardo ad alcuni generi metal. Perché lo so? Perché leggo ciò che scrivi e perché credo chiunque te lo stia facendo notare da anni. Ci sono comunque un sacco di biografie su Manson. Oddio non hanno tutti sti puntini , ma dovresti riuscire a leggerle lo stesso. 😁. Poi per carità non ho purtroppo avuto relazioni di nessuno tipo con Asia Argento, quindi non mi ha potuto confidare i suoi segreti. Magari anche lei scriverà prima o poi una Biografia sul Reverendo. XFreccia. Si purtroppo...😞 8 ..perché sei convinto...che non ho qualche suo CD?..il tuo un pregiudizio....cosa sai di me?....un giorno Asia argento disse ..che era un uomo comune che girava in pantaloncini e ciabatte..e lei lo ha conosciuto davvero....e tu credi di essere a conoscenza di tutto?. 7 tra i delusi e arrabbiati Galilee non è che ti riferisci a quel live a Milano una ventina di anni fa dove suonarono anche gli him, ministry, paradise lost ecc e il reverendo tirò il bidone? In caso c ero anche iotra i delusi e arrabbiati 6 Diciamo che bisogna conoscere i fatti. Considerando che quasi ogni tuo commento riguardo ad altri generi qua dentro è totalmente figlio del pregiudizio...dai siamo seri. 5 Se mary non è studiato a tavolino?....certamente....chi se no?....chi crede che non lo è...è solo un ingenuo....ho sempre preferito i nine inch nails..... davvero geniali....ed originali...... 4 Che il personaggio sia stato studiato a tavolino è una minchiata. Sicuramente Trent lo ha indirizzato producendolo, ma il resto è farina del suo sacco. E poi comunque dopo Antichrist ha cambiato produttore oltre a partecipare di persona alla produzione. E non sto a parlare di or senza scenica, voce etc Quindi son le solite cazzate dette da chi vuole sminuire e non ce la fa. Io l\'avrei visto volentieri ai tempi, ma paccò il maledetto. 3 Io andrei a vederlo anche perché è tornato fisicamente e vocalmente in forma e gli ultimi dischi sono assolutamente validi 2 Verissimo. Un personaggio che fu studiato a tavolino da Trent Reznor che lo sponsorizzò per comprarsi le droghe ma che alla fine ebbe più successo commerciale di lui. 1 Personaggio costruito a tavolino e finito artisticamente giá piú di 20 anni fa. La cosa preoccupante é che c\'é ancora gente che va a vederlo...