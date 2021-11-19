Live Report

KIKO LOUREIRO + ANDY ADDAMS - El Barrio, Torino, 03/12/2025

03/01/2026 (543 letture) Location inedita per il sottoscritto in un locale di Torino che in realtà sta lavorando molto molto bene negli ultimi mesi e sta organizzando sempre più concerti in ambito metal diventando una certezza per gli amanti del genere, come noi. Siamo al Barrio, situato nella zona Nord della città, una grande fortuna per noi torinesi che non dobbiamo quindi imboccare l’autostrada per Milano ma possiamo fermarci appena prima del casello di ingresso ed essere già nei pressi del locale. Atmosfera ideale per un concerto intimo ma non troppo, i biglietti venduti superano ampiamente le poche centinaia, e possibilità di consumare buone birre prima del concerto e anche qualche ottimo panino. Ci aggiungo anche l’occasione di potersi sedere al tavolo e conversare con alcuni amici di concerto incontrati direttamente sul posto, momenti di condivisione sempre più rari oggigiorno, che mi hanno fatto attardare fino al momento preciso in cui Kiko Loureiro è salito sul palco. Non ho più l’ansia da transenna e questo mi ha fatto godere del concerto in maniera più che rilassante dall’ultima fila del locale, comunque non troppo distante dal palco vista la dimensione contenuta, proprio di fronte alla fornita scrivania dei fonici.



Precisamente alle ore 20:30, come previsto dalla locandina, si palesa sul palco Andy Addams, virtuoso chitarrista colombiano che a mio parere è stata una buona scelta per aprire il concerto di un power trio super tecnico. La scelta è una di quelle più comuni che si vedono per gli opener solisti, quindi quella di affidarsi alle basi registrate con l’assenza della chitarra, suonata ovviamente dal vivo dall’artista. Mani precisissime, suono pulito, mezz’oretta scarsa di tecnica pura. Il virtuoso colombiano propone un metal progressivo estremamente tecnico sulla scia di John Petrucci e ovviamente del collega che si sarebbe esibito da lì a poco Kiko Loureiro. Ci tornano alla mente quegli album solisti del 2005 come Suspended Animation del primo e No Gravity del secondo, con richiami anche al nostrano Marco Sfogli. All’interno della tracklist troviamo un mix di tracce inedite e cover di grandi successi progressive metal come per esempio Under A Glass Moon. Il tutto fuso come se fosse un cocktail blend, dove si fondono all’interno della stessa canzone sia momenti di inedito che spezzoni di cover. Niente di innovativo insomma, ma la resa dal vivo è molto buona. Highlights assoluto della serata, il momento in cui Andy Addams ha acceso il suo giubbotto ricco di luci led colorate come potete vedere nelle foto a lato. Tamarrissimo, ma davvero azzeccato per il sound molto tecnico.



KIKO LOUREIRO



Come accennavo poco sopra, giungo nella sala concerto (l’area ristoro è separata dall’area concerto da un piccolo corridoio) dopo aver conversato con alcuni amici ed essermi goduto un’ottima birra in compagnia proprio all’ultimo secondo, sulle note del primo brano del trio. Sul palco con Kiko Loureiro troviamo i fidatissimi Bruno Valverde e Felipe Andreoli, già presenti nei suoi precedenti tour, per esempio quello italiano del 2019 dove avevo avuto modo di incrociare il loro cammino sempre nella provincia di Torino, nello storico Peocio di Trofarello. Qui la location è più ampia e meno claustrofobica e si possono apprezzare maggiormente i suoni puliti della chitarra solista, grazie anche ad una regolazione del suono non eccessivamente alta che consente un ottimo equilibrio per arrivare a fine serata senza alcun bisogno di tappi. I nostri si presentano con Blindfolded, brano recente del chitarrista tratto dall’ultimissimo Theory Of Mind del 2024. La percezione restituita è quella di un brano che suona meglio dal vivo rispetto che inciso su disco, per chi scrive il miglior prodotto della carriera solista del virtuoso brasiliano rimane il già citato No Gravity e poco sotto si colloca l’ottimo Open Source del 2020. Album del quale, tristemente, non vi è traccia in questa serata.



Tra i fan presenti, il pubblico si divide tra chi preferisce la carriera solista di Kiko Loureiro (sono tra questi), chi lo ha conosciuto dopo la sua militanza nei Megadeth e chi invece è un assiduo ascoltatore di lunga data degli Angra. Il trio accontenterà un po’ tutti nel corso della serata dando spazio ai tre progetti musicali differenti, prima con altri brani tratti da Theory Of Mind e poi con Dilemma e la celebre Pau-De-Arara direttamente dal 2005, anno di rilascio di No Gravity. A grande richiesta dal pubblico arrivano i brani dei Megadeth, Conquer Or Die e la spettacolare Dystopia, tratte dall’album omonimo del 2016. Nessun adattamento strumentale, alla voce troviamo il poliedrico Kiko Loureiro e che voce. Tornando ai pezzi strumentali il power trio ha portato in scena Feijão de Corda da Universo Inverso e una canzone che speravo tanto di sentire dal vivo, probabilmente la mia preferita, Escaping, brano dall’atmosfera sognante con un finale in fading. Dopo un medley di vari pezzi degli Angra, che hanno letteralmente mandato il visibilio i presenti, si va verso la conclusione. Nelle varie scalette trovate in rete, speravo di sentire Enfermo, altro pezzo che adoro, nonchè prima traccia di No Gravity, così non è stato, nonostante alcuni siti nostrani abbiano riportato il brano in scaletta. Un po’ i giorni che sono passati dall’evento, un po’ la necessità di godermi il concerto senza immortalare il tutto con video della serata, non ricordo esattamente la traccia che ha chiuso il concerto ma sono abbastanza sicuro fosse un brano della sua carriera solista, non tratto da No Gravity.



Rimanendo aperto il locale anche dopo la fine del concerto, ho deciso di rimanere all’interno, dapprima nell’area merch e poi passando nella bella area dedicata e cibo e bevande per un’altra birra, come avere una sorta di pub e potersi intrattenere con gli amici senza però doversi spostare subito per la chiusura del palazzetto. Caratteristica estremamente apprezzata del Barrio di Torino, locale ben gestito che ho trovato molto accogliente, perfetto per un concerto dall’affluenza di qualche centinaio di fan, decisamente migliore di alcune venue dalla capienza simile su suolo lombardo. Complimenti anche all’ottima organizzazione di LM productions e BAM booking. Alla fine sono pur sempre nato a Torino e il sano patriottismo deve emergere, peccato solo per lo scarso numero di concerti metal nella nostra provincia, ma è un bene che questi locali portino acqua al nostro mulino.





Discutine con noi sul FORUM Roberto "Vicarious" Di Gaudio 1 Non c\'ero ma concordo con il fatto che a Torino abbiamo bisogno di più concerti metal (sono di parte) . Bello anche potersi trattenere dopo il live per una birra e a prezzi normali, senza dover correre per andare a prendere l\'autostrada per tornare a casa