05/01/2026 (5201 letture) Ecco arrivare un nuovo anno e, con lui, un'altra ondata di uscite discografiche di rilievo. Diversi gruppi hanno già annunciato l'uscita del loro prossimo album e, a vedere i nomi coinvolti, il 2026 si annuncia già particolarmente promettente.



Non avete ancora smaltito i (molti) dischi di spessore usciti nel corso dell'anno appena conclusosi? La lista di ascolti in attesa rischia purtroppo di allungarsi ancora di più: il 2026 porterà con sé alcune nuove uscite piuttosto succose, in particolare in ambito thrash. Ecco cosa sappiamo.



GLI ALBUM CONFERMATI



1. Alter Bridge, Alter Bridge – 9 gennaio 2026



Iniziamo il 2026 in compagnia degli Alter Bridge, che tornano in pista quattro anni dopo l'ultimo, solido Pawns & Kings. Il gruppo capitanato da Myles Kennedy e Mark Tremonti ha optato per un self titled, una scelta spesso carica di implicazioni. Appuntamento il 9 gennaio.







2. Lionheart, Valley of Death II – 9 gennaio



Cambiamo decisamente sonorità con il secondo album della lista, il nuovo LP dei californiani Lionheart. Col passare degli anni, i Nostri si sono imposti come uno dei nomi di punta dell'hardcore più cromato e arrogante. Il nuovo nato nato non dovrebbe fare eccezione, almeno stando ai singoli rilasciati sin d'ora.







3. Kreator, Krushers of the World – 16 gennaio



Se non tutti hanno gradito la svolta melodica messa in atto da qualche album a questa parte, bisogna dire che un nuovo album dei Kreator resta sempre un evento molto atteso. Il nuovo Krushers of the World sarà pubblicato quattro anni dopo Hate Über Alles. Speriamo possa rivelarsi migliore del predecessore.







4. Soen, Reliance – 16 gennaio



Disco numero sette dei Soen, Reliance verrà la luce tre anni dopo l'ultimo Memorial. Di album in album, gli svedesi hanno sviluppato un suono che non ha più bisogno di conferme né presentazioni, cementando una discografia priva di passi falsi. Una garanzia.







5. Megadeth, Megadeth – 23 gennaio



Una sola settimana separa il nuovo disco dei Kreator da quello di un'altra leggenda del thrash, ovvero i Megadeth. Un appuntamento attessissimo, ancor più visto che l'album dovrebbe essere l'ultimo pubblicato dal gruppo di Dave Mustaine -non si sa mai, ma una cosa è sicura: ci auguriamo che l'ultimo tassello della discografia di questa band immensa possa essere all'altezza.







6. Mayhem, Liturgy of Death – 6 febbraio



Sono ben sette gli anni che separano l'ultimo Daemon da Liturgy of Death, il settimo studio album degli OG del black metal norvegese. Un gruppo che si è sempre preso il tempo tra un album e l'altro, tradendo raramente le aspettative.







7. Tailgunner, Midnight Blitz – 6 febbraio



Anche se non possono ancora vantare l'esperienza dei nomi citati sin qui, i britannici Tailgunner si sono fatti parecchio notare negli ultimi tempi. Merito di un heavy metal classico quanto rigonfio di passione e furia giovanile. Vedremo se Midnight Blitz confermerà i buoni risultati dell'esordio Guns for Hire.







8. Converge, Love Is Not Enough – 13 febbraio



L'ultimo album dei Converge (se si esclude la collaborazione con Chelsea Wolfe) risale addirittura al 2017. Ciò che rende il ritorno di uno dei nomi di punta del metalcore ancora più gustoso. La title-track promette in ogni caso molto bene.







9. Clawfinger, Before We All Die – 20 febbraio



Considerati tra i pionieri del rap metal, gli svedesi Clawfinger tornano in pista dopo un silenzio durato quasi vent'anni. Le reunion di questo tipo sono spesso guardate con sospetto, vedremo dunque se i Nostri saranno in grado di fare onore alla loro reputazione.







10. Michael Monroe, Outerstellar – 20 febbraio



Restiamo in Scandinavia, ma ci spostiamo in Finlandia e cambiamo nettamente genere musicale con il prossimo album in lista, il nuovo lavoro solista del leader dei leggendari Hanoi Rocks. Questi ultimi anni, il buon Michael Monroe ha mantenuto una velocità di crociera piuttosto elevata, con buoni risultati. Aspettiamo fiduciosi.







11. Rob Zombie, The Great Satan – 27 febbraio



Per una volta, Robert Bartleh Cummings non ha scelto un titolo chilometrico per il suo nuovo lavoro in studio, accontentandosi di un sobrio The Great Satan. Al di là della lunghezza del titolo, l'ultimo The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy era un signor disco. Ci auguriamo che il folle artista americano possa di nuovo esprimersi su tali livelli.







12. Myrath, Wilderness Of Mirrors – 27 marzo



Due anni appena dopo l'ultimo Karma, i tunisini Myrath tornano in pista con un nuovo album in studio, il settimo. Le attese sono alte per uno dei gruppi più singolari ed intriganti del panorama prog/power metal.







GLI ALBUM CHE POTREBBERO USCIRE



Non tutti i gruppi hanno fatto annunci così dettagliati. Diverse band hanno fatto saper di aver scritto nuova musica, o di aver pianificato qualcosa, o di sperare di riuscire a pubblicare del nuovo materiale nel corso dell'anno appena iniziato. Speriamo che il 2026 sia quello buono.



Exodus: è dal settembre del 2024 che i thrasher americani dicono di essere in procinto di pubblicare l'atteso successore del notevole Persona Non Grata (2021). Secondo Gary Holt, il disco dovrebbe uscire in marzo, “forse il 20”. Staremo a vedere.



Anthrax: stesso discorso per gli Anthrax, che hanno annunciato a più riprese l'uscita del discreto For All Kings (2016). La band avrebbe da poco completato il mixaggio del nuovo materiale.



Armored Saint: il nono album dei metaller americani dovrebbe venir pubblicato nell'aprile del 2026, secondo quanto affermato del singer John Bush.



Gojira: il successore dell'acclamato Fortitude è in preparazione, stando alle dichiarazioni del leader Joe Duplantier. La band sta agendo lentamente, ma la pubblicazione avverrà “di sicuro” nel 2026.



Nevermore: alla fine del 2024, il gruppo aveva fatto sapere che qualcosa sarebbe successo nel corso dell'anno successivo. Come detto recentemente da Jeff Loomis, la band si sta preparando per diversi concerti con dei nuovi membri. Per il nuovo album, bisognerà probabilmente aspettare ancora un po'.



Fear Factory: il nuovo disco della band americana, primo con il cantante Milo Silvestro e il batterista Pete Webber, dovrebbe uscire nel corso dell'anno, secondo il chitarrista Dino Cazares. Il mixaggio del nuovo lavoro dovrebbe iniziare a breve.



Down: gli eroi dello sludge potrebbero pubblicare un nuovo lavoro “verso settembre”, secondo quanto affermato dal chitarrista Kirk Windstein.



Corrosion of Conformity: anche la band di Pepper Keenan dovrebbe uscire con un nuovo lavoro, addirittura un doppio album. Il disco, previsto per “marzo o aprile 2026”, verrà così la luce otto anni dopo l'ultimo No Cross No Crown.



King Diamond: contrariamente ai nomi elencati qui sopra, il cantante danese ha già diffuso il titolo della sua nuova fatica, che dovrebbe intitolarsi Saint Lucifer's Hospital 1920. È già da un po' che il Nostro ha paventato la pubblicazione del suddetto disco, della quale non si conosce però ancora la data.



Abbiamo dimenticato qualcosa? E quali sono gli album che più attendete? Ditecelo qui sotto!





Discutine con noi sul FORUM Alberto Silini "Griso" 56 #55, pure io. Daje Vulgar! 55 Hype per Lovvbömbing a gennaio 54 Aprile, Immolation. 53 Occhio agli Hellripper a marzo. 52 ) IL nuovo degli Immolation, ad Aprile 51 SAVATAGE!! 50 ...grazie Lizard...👍 49 Non sapevo che For All Kings fosse considerato discreto, per me è spettacolare, comunque apprendo che essendo già uscito nel 2016 ci si aspetta che esca nuovamente nel 2026. A di\' 48 grazie per l’attenzione! A breve Duke, ci stiamo lavorandograzie per l’attenzione! 47 ....quando uscira\'.....il classico e consueto articolo....su i migliori album del 2025?.... 46 Dovrebbe anche uscire il nuovo Ep di una band punk sudafricana che ho scoperto da poco e che mi ha decisamente colpito. I Twenty One children 45 il mio sogno per il 2026? Il nuovo album dei Savatage 44 Bene dai. Si in effetti l\'attitudine è simile. Musicalmente li trovo un po\' diversi, anche se la grinta è la stessa. Son entrambi molto rock n roll, ma più grunge Stoner gli Starcrawler , più hardrock punk gli Splitdogs. 43 @Galilee, li ho ascoltati (gli Slipdogs). Esattamente quello che mi aspettavo (dalle foto!) e dal tuo commento. E mi piacciono. Poi 21 min ti consentono ascolti in loop. E non ho guardato i video. Mi hanno ricordato per l\'attitudine gli Starcrawler 42 Alter Bridge, Soen, Megadeth, Karnivool, Mayhem, Symphony X, Fear Factory, Queensrÿche, Gojira, Dimmu Borgir, Gorguts, MGLA, Down e poi... i due che attendo di più ovvero: King Diamond – Saint Lucifer\'s Hospital 1920 Savatage – Curtain Call 41 Io attendo soen, haken e gojira e i myrath poi se annunceranno altro altre band che mi piacciono nel panorama progressive metal ben venga. 40 Io attendo soen, haken e gojira!!! 39 Quest\'anno mi interessa solo il nuovo album degli Archspire 38 Io aspetto solo i Thunder unica vera hard rock band con i controcazzi che non ha mai sbagliato un disco. 37 Per me Converge è già tanta roba! 36 Parti da and what? Poi prendi a caso. Suonano come altre mille band, però lo fanno meglio. 🙂 Io li amo già. 35 @Galilee, no, ma ho visto le foto. E adesso un paio di video sono d\'obbligo. Da certe pose mi hanno ricordato i Nashville Pussycat solo che c\'è solo una femminuccia e non due. 34 Qualcuno ha mai sentito gli Split dogs? Rob Flamingo? 33 Black label Society 32 Gojira e Converge!!! Per gusti miei aggiungo: Mol, Karnivool, Kanonenfieber e Skindred 31 \"...ha paventato...\"? 30 Aaahhh i Converge, Gruppo straganzo.. Sto ascoltando in questi giorni You Fail Me.. Ke botta! Ogni loro Album è da ascoltare a scatola chiusa. 29 Grandi i The Ruins of Beverast 28 Sapete di preciso quando esce quest\'anno il nuovo album dei Tool? 27 Anche i Napalm Death potrebbero magari uscirsene con qualcosa di nuovo. L\'ultimo mi era piaciuto molto. Ma i Morbid Angel sono morti? 26 Ma dei Symphony x si ha notizie? 25 Ho dimenticato i Ruin of Beverast, escono ora il 9 gennaio.. Roba da urlo 24 Spero negli Old Man\'s Child ! 23 Painkiller,l\'ho letta anch\'io quella notizia...i Kamelot con lui dietro al microfono sono stati una ventata d\'aria fresca...un singer del genere non si trova da nessuna parte. 22 Ma figurati, sono solo tra coloro che hanno contribuito alla nascita del genere e al suo sviluppo. Poca cosa 21 Converge metalcore? Sono due parole che non possono stare sulla stessa frase. 20 Vi siete dimenticati i Mastodon, in studio proprio ora e senza Brent. Curiosità a 1000 19 Nessuna menzione per Tony Iommi? :/ 18 @progster78: onestamente non ricordo dove l’abbia letto ma Roy aveva aperto ad una comparsata live coi Kamelot, e Thomas aveva detto di essere d’accordo. Io continuo a sognare un come back definitivo… 17 Noto che Lisa ha citato i Gorguts. Ovviamente acquisto d\'obbligo. Poi non sarà metal, ma il nuovo disco degli Arctic Monkeys lo aspetto come l\'aria. Michael Monroe è sempre bravo. Li ho tutti , ma ultimamente si è ripetuto un po\'. 16 Soen sono già miei a prescindere. I desiderata sono sempre e solo loro: Savatage. Ma ci metto anche i Villagers of Ioannina city. E ben vengano tutte le sorprese come Wings of Steel o, per me, Yungblud e Third mind 15 Gojira, Soen e Converge quelli che più mi interessano. Ascolterò il resto ma boh, la musica di tutte le band qua sopra mi ha stancato. 14 Soen (senza grandi speranze),Beyond the black, Ponte del diavolo e Myrath. Poi arriverà sicuramente qualche bella sorpresa come è stato per Creeper e Wings of steel nel 2025 13 Soen e Myrath su tutti, ma fra tanto altro vecchiume è bello vedere i Tailgunner che per adesso hanno fatto due ottimi singoli e spero che il disco sia allo stesso livello. Attesa anche per i Gojira, il presente, ed Armored Saint, il buon vecchio. Nevermore grande punto di domanda. 12 tra quelli certi mi stuzzicano veramente solo Kreator e Megadeth... quelli probabili invece mi incuriosiscono praticamente tutti! aggiungo i Plakkaggio che dovrebbero uscire tra poco 11 Aggiungo al mio #1 la speranza di ascoltare nuovo materiale dei Conception e/o Roy Khan da solista,ma lo so...chi vive sperando... 10 Europe e The Gathering possono interessare. 9 Dovrebbero uscire anche i Gorguts, le leggende del death metal.. E una marea di album di nuove band, che ho perso i nomi tante ce ne sono.. Poi i nostri Assumption e Hour of Penance, orgoglio italiano.. Ce ne sono tante di band.. 8 Per me grande attesa per i nuovi dischi di Europe, Kamelot e Anthrax, curiosità per Beyond the Black, Iommi, Megadeth. Potrebbe uscire un nuovo disco dei Within Temptation ma ho basse aspettative. Attendo news quest’anno per una uscita nel 2027 da Judas Priest, Iron Maiden e the Gathering! Vedo invece nubi scure sul cielo dei Nightwish…., 7 Savatage! 6 Tra quelli citati solo i Mayhem..di Megadeth e Kreator anche basta 5 Se non erro dovrebbero arrivare anche le nuove uscite di Black Label Society e di Tony Iommi. 4 Mi aggiungo alla speranza di progster78 per i Symphony X... Ma aggiungo alla lista i Karnivool che tornano dopo 13 anni dall\'ultima volta. Album attesissimo (seppur i singoli non facciano urlare di gioia) 3 Anthrax ovviamente, poi dopo un disco meraviglioso come FAK non so veramente cosa aspettarmi. Anche perché far meglio secondo me è impossibile. Avessero 30 anni.. Poi Megadeth, tutto il resto sticazzi. Verranno fuori molti nomi a sorpresa questo è sicuro, ma per ora non sono in questa lista 2 ...per me.... myrath...soen....armored saint.....e magari megadeth..... 1 Aggiungo la speranza(più che altro miracolo)Savatage e Symphony X.Di questa lista aspetto soprattutto Megadeth,Soen,Myrath e Armored Saint...Curiosità per Nevermore e Fear Factory per ovvi motivi. IMMAGINI

