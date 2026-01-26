217 - L'hardcore, genere sperimentale all'ennesima potenza

L'esordio sulla lunga distanza dei pescaresi 217, uscito alla fine dell'anno scorso, è sicuramente una delle uscite più intriganti ed inusuali degli ultimi tempi. Merito di un sound dove l'hardcore convive con decise influenze gothic e math rock. Un album nato del tutto spontaneamente, ci assicura il frontman Ivan di Marco. Intervista.



Griso: Il gruppo è rimasto fermo un bel pezzo a partire dal 2020. Puoi raccontarci come siete tornati in attività? Ivan Di Marco: Ad esclusione di Metalnano e di Mammuth, la line-up è rimasta la stessa del 2021: Vittorio alla batteria e Nicola (che nel 2021 era appena entrato come secondo chitarrista) ad occuparsi di tutte le parti di chitarra. L'unico elemento nuovo di zecca è Daniele, il bassista, con noi dall'autunno 2024. Per quanto riguarda le modalità non ricordo bene come è andata, so solo che tra noi siamo tutti amici e gli stessi ex-membri hanno spinto per la ripartenza.



: Il tutto è avvenuto come un processo spontaneo, senza alcuna decisione a tavolino. Griso: Come avete proceduto per mischiare influenze distanti tra di loro, penso in particolare l'hardcore e il gothic rock? Avete incontrato delle difficoltà? Ivan Di Marco: Di norma le difficoltà subentrano quando si pianifica molto a tavolino, sforzandosi il più possibile di generare nella pratica ciò che si è precostruito formalmente a priori. Nel nostro caso invece, essendo tutto spontaneo al cento per cento, non abbiamo incontrato alcuna difficoltà nella conciliazione degli elementi: il tutto è nato così dall'inizio, come inclinazione spontanea in uno stato di grazia.







Lei è il manifesto della Incorruttibile, Eterea Bellezza cui si riferisce il pezzo di apertura di In Your Gaze, e lo è sia come soggetto della copertina, sia come persona nella vita reale.







Discutine con noi sul FORUM