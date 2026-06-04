Live Report

THRESHOLD + THE FORESHADOWING - Isola Rock, Palariso, Isola della Scala (Verona), 08/05/2026

04/06/2026 (520 letture) È giunta quest'anno alla sua 19a edizione Isola Rock, manifestazione musicale e culturale ad ingresso completamente gratuito, organizzata dall'associazione benefica I Butei, che si tiene annualmente al Palariso di Isola della Scala (Verona). Quest'anno l’evento si è svolto nei giorni del 7/8/9/10 maggio e ad essere onesta, purtroppo non ne sapevo l’esistenza, nonostante appunto, la sua longevità. Ma questa è stata l’ottima occasione che me lo ha fatto conoscere, grazie ad un post e all'annuncio mesi fa, da parte di una fra le mie band preferite in assoluto, i romani The Foreshadowing, che avrebbero tenuto un concerto come co-headliner proprio ad Isola Rock l’8 maggio 2026. Non me lo sono fatta ripetere due volte, considerato l'infausto momento della mia vita che me li ha fatti perdere a Bologna a ottobre 2023 insieme ai Saturnus e In The Woods. È stata l’occasione veramente di una rinascita e di una chiusura del cerchio del passato, una catarsi necessaria, e nonostante sia stata in ansia fino all'ultimo momento, mi immaginavo che sarebbe stata una bella serata, ma quello che è successo ha superato ogni mia aspettativa. E ancora oggi scrivendone a distanza di una settimana, provo ancora i brividi a ripensare a quei momenti.



Headliner della serata sono stati gli inglesi Threshold, pionieri del progressive metal insieme a Dream Theater Fates Warning, Queensrÿche, ma ingiustamente troppo poco conosciuti. Le altre band della serata ad esibirsi sono state: i francesi Amon Sethis con il loro power/progressive oscuro e misterioso dedicato ai temi dell'antico egitto, i cechi Eagleheart dediti a un power metal di stampo piuttosto classico, ma sempre efficace, con doppia voce. In apertura gli Intersidera, una giovane band di Senigallia, che propone un progressive moderno con cantato metalcore, quindi la selezione delle band era piuttosto variegata.



Venerdì pomeriggio, subito dopo pranzo sono partita insieme al mio fidanzato alla volta di Isola della Scala e, nonostante qualche rallentamento sull’autostrada dovuto a un incidente e a dei lavori, il viaggio è filato piuttosto liscio e prima delle 17.30 eravamo arrivati a destinazione. Il Palariso di trova in una zona a sud di Verona, in mezzo al verde e, come dice il nome, in una zona circondata da risaie. Il tempo era discreto, per fortuna non faceva tanto caldo, e prima che aprissero le porte dell'evento alle 18, abbiamo approfittato per rifocillarci in vista della lunga serata. Entrati dentro la struttura, davvero magnifica e accogliente con il soffitto in legno, che ospitava il concerto, abbiamo fatto un giro lungo le bancarelle e gli stand presenti con dischi, abbigliamento dark e metal, accessori, liuteria e ho acquistato una simpatica tote bag con la scritta Cannibal Cat che riprende il logo dei Cannibal Corpse e allo stand del merch delle band, la canotta di Second World e il portachiavi dei miei amati The Foreshadowing. La ragazza presente al bancone, molto gentile e cordiale, mi dice che dopo il concerto la band sarà presente lì per salutare il pubblico e i fan. E al che io, a questa notizia, già inizio a galvanizzarmi. Comunque per non perdere tempo, mi avvio subito verso il palco, perché volevo godermi le performance dalla prima fila. Quindi mi piazzo al centro del palco, davanti alle enormi casse, ma per fortuna mi sono procurata dei tappi per le orecchie gentilmente offerti dalla Croce Verde e non è stata una cattiva idea salvaguardarmi un po' l’udito, nonostante l’acustica del Palariso sia estremamente buona.



Alle 18.30, precisi sulla tabella di marcia, entrano sul palco gli Intersidera che scaldano l’atmosfera, nonostante non ci sia ancora grande affluenza di pubblico. Ma certamente riescono a dare il meglio con l’energia che sprigionano, soprattutto il cantante Michele Casoni che si destreggia fra scream e voce pulita in uno stile di metal moderno, metalcore , appassionato e tormentato nello stesso momento, mentre musicalmente le strutture ricalcano schemi progressive. Purtroppo mancava il bassista della formazione, ma i due chitarristi sono riusciti a tenere il palco scambiandosi spesso anche i posti e i ruoli. Dalla mia postazione non sono riuscita a sentire molto le tastiere di Matilda Valentini, ma può essere perché appunto ero letteralmente davanti alle casse audio. Il loro cavallo di battaglia è stato certamente il brano Dorian con il testo in italiano,il quale ha coinvolto ancora di più le persone presenti a cantare e a battere le mani. Hanno ancora il tempo per crescere, sono ancora agli inizi della carriera con poche pubblicazioni all'attivo, ma direi che le premesse ci sono tutte. Piccola soddisfazione personale, sono riuscita a prendere al volo una delle due magliette generosamente lanciate dalla band a fine esibizione, prima di fare la consueta foto di rito con il pubblico.



Dopo circa mezz'ora degli Intersidera e mezz’ora circa di pausa per cambiare il palco, sono saliti i cechi Eagleheart, i quali propongono un power metal classico senza tanti fronzoli con doppia voce. Attivi dai primi anni duemila, nonostante non abbiano pubblicato tantissimi dischi, della formazione originale è rimasto soltanto il chitarrista e cantante Michal Kůs. Notevole anche qui la voce del cantante dal 2024 Jaromír Bartoš, che intrecciandosi con quella di Kus creavano armonie e dialoghi vocali veramente coinvolgenti. Mi sono esaltata per gli assoli solisti, che talvolta venivano scambiati con l’altro chitarrista Jiří Háb, fra l’altro fratello del bassista David. Il batterista attuale ha 17 anni, e si è scoperto quando hanno fatto le presentazioni di tutti i musicisti, una macchina inarrestabile per tutto il concerto, complimenti davvero.

Sono stati spiritosi e simpatici quanto basta c’è da dire nell'interazione con il pubblico. Mikael ha condiviso con il pubblico il momento in cui suonò in Italia dieci anni fa.

Mi sono goduta il concerto con accanto un fan evidentemente sfegatato della formazione ceca, che ha saltato e cantato tutto il tempo cercando di attirare la loro attenzione, attenzione che ha avuto certamente a fine esibizione.



Altro momento di pausa dopo mezz'ora circa di musica, e io inizio a guardare l’ora con il cuore che inizia a battermi più forte e le gambe che iniziano a tremarmi e a cedere. Comunque, dopo un tempo che è sembrato un soffio per il cambio palco, come è volata tutta la serata nonostante i momenti vuoti di attesa, forse utili a ricalibrare le emozioni e a interiorizzare quanto visto e ascoltato, sono entrati sulla scena i francesi Amon Sethis. Band che ha attirato sin dai primi istanti la mia attenzione, quando il cantante Julien Tournoud è apparso incappucciato con un enorme libro fra le mani e indossando una maschera nera misteriosa e inquietante. Ha creato un attimo di suspence incredibile in tutto il pubblico, che nel frattempo ha iniziato a farmi più numeroso. Lamentations ha tenuto tutti con il fiato sospeso per la sua bellezza ed epicità. Poi finita la canzone, tolta la maschera, mostratosi in volto Julien è sembrato una persona affabile nei modi e nell'aspetto, ma per un attimo è sembrato la reincarnazione di un’antica divinità egizia. Il tema dell’antico Egitto con i suoi misteri, le sue storie e le sue leggende che perfettamente si sposano con l’immaginario musicale e artistico degli Amon Sethis, evocativo, complesso, progressivo, oscuro, con la predominanza delle sonorità gravi che creano un tappeto ritmico e un groove maestoso. Anche se purtroppo il batterista della band non era presente, la coordinazione è precisione fra batteria e basso era impressionante. E che basso! Suonato dalla bravissima Laëtitia Bertrand, che con il suo mostruoso basso a sei corde infiammava il palco, muovendosi in maniera decisamente disinvolta. Julien Tournoud spettacolare a destreggiarsi fra cantato power/progressive, growl e la lingua francese, che riesce a creare con le tematiche proposte un effetto etnico veramente interessante; possiede inoltre una concentrazione e tecnica veramente potenti, nonostante la non proprio massiccia presenza fisica. Ha parlato e salutato il pubblico in italiano e si è pure messo la bandiera italiana sulle spalle, mentre stavo pensando che sono rimasta veramente impressionata dalla proposta musicale di questi francesi, anche perché mi piace moltissimo l’antico Egitto. Purtroppo come per gli Intersidera, la mia posizione non mi permetteva di percepire le tastiere, che, come ho avuto modo di constatare, una volta tornata dal concerto, su disco hanno una certa importanza e predominanza nell'economia delle canzoni, a fare un po' di contrasto con le parti ritmiche profonde e cupe, creando maggior melodia e ariosità, insieme alla chitarra.

Ho avuto un attimo di commozione verso la fine dell’esibizione, che è durata circa una quarantina di minuti, al pensiero della fortuna di essere ancora lì, nel mio mondo, nel mondo dei concerti e della musica dal vivo, davanti a dei bravissimi musicisti ad emozionarmi, a sentirmi in paradiso e dopo tutto quello che mi è successo, non è affatto una cosa così scontata e mi sono sentita davvero fortunata.



Quando gli Amon Sethis hanno lasciato il palco, ho realizzato che, il tempo di cambiare nuovamente il palco, e sarebbero saliti sul palco i miei amati The Foreshadowing e il cuore ha iniziato davvero a battermi forte al pensiero che di lì a poco avrei ascoltato live le canzoni che in questi ultimi anni terribili della mia vita, mi hanno dato la forza di resistere, anche attraverso i testi potentissimi e poetici, e dato un senso agli avvenimenti terribili che stavo subendo.

Quasi incurante che oramai le mani mi stessero facendo male per il continuo applaudire e battere le mani, osservo i tecnici che montano una tastiera sopraelevata accanto alla batteria per l’esibizione dei Threshold; Alessandro Pace, chitarrista de The Foreshadowing, e Francesco Sosto (che con la barba lunga da lontano ho faticato a riconoscere), tastierista, sistemarsi la strumentazione, mentre ero sempre più conscia che ormai il momento che avevo atteso per due anni e mezzo stava realmente per accadere e avrebbe chiuso un cerchio di sofferenza in modo decisamente catartico. Purtroppo non era presente Giuseppe Orlando alla batteria e alla seconda chitarra, come di consueto c’era Gabriele Giaccari, chitarrista degli Shores Of Null, altra eccellenza italiana in campo doom, che presta la sua presenza come membro live. Si abbassano le luci ed entra in scena finalmente il cantante Marco Benevento, che con la sua presenza enigmatica e un po' criptica, catalizza su di sé tutta l’attenzione nel suo solenne modo di muoversi e stare sul palco. Come brano di apertura è stata scelta l'aggressiva Forsaken Son, in cui Marco può già dare sfoggio al suo growl, che viene utilizzato molto raramente nei The Foreshadowing(per ora soltanto anche in Eyes Of A Dawn,

oltre al suo consueto e inconfondibile timbro e stile vocale.

C’è veramente da dire che quasi tutti i riflettori risultavano puntati su di lui, non perché gli altri musicisti non siano bravi o coinvolgenti, ma perché interpreta alla perfezione colui che si immola come un martire al fato a braccia aperte e alzate, rassegnate e accoglienti allo stesso momento, con delle movenze quasi religiose, e in questo ci sentiamo rappresentati tutti noi, che posiamo i piedi su questa terra e ci arrendiamo al nostro cammino mortale. Subito dopo due pezzi tratti dall'ultimo album New Wave Order, la più immediata Judas Had A Friend e poi la sinuosa Our Nightmares Call, che dal vivo rende ancora di più, calata più che mai nella tenebrosa interpretazione di Marco e sorretta dalla precisione del dialogo delle chitarre di Alessandro e Gabriele. Abbiamo avuto l’onore in diretta che Marco ha annunciato per la prima volta proprio a Isola Rock che il nuovo album de >The Foreshadowing uscirà a novembre . Mi è venuto un colpo al cuore quando ho sentito le prime note di Second World, perché credo che sia in assoluto la mia canzone preferita della band romana, anche per il significato profondissimo che porta nella mia vita con dei versi da brividi:



Like a cancer in my brain

Like a pain it's hard to tell

A silence that grows inside

Waiting for the world to come

Send me your soul

With a letter

To the second world

Send me your body

With a letter

For a second time



E io ero lì davvero nel Secondo Mondo ad assistere allo spettacolo, mentre letteralmente prendevano vita e forma le parole e il mondo che mi hanno dato la forza di sopravvivere, con le liriche del testo che erano diventate ormai come un mantra per sopravvivere all'orrore che stavo vivendo. A sorpresa, devo dire, mi ha fatto veramente piacere anche ascoltare Lost Soldiers, uno dei pezzi più amati da quel capolavoro di Seven Heads, Ten Horns. Ma poi è con Hope. She's In The Water che sono definitivamente capitolata, una canzone di cui sono profondamente innamorata, dell'album Oionos.



I just know my tragedy but I'm a man of war



In Eyes Of A Dawn, Marco ha dato ancora sfoggio delle sue doti vocali, anche in contesti più aggressivi.

L’esibizione è stata fin troppo breve, circa un'oretta, è trascorsa davvero velocemente, ma la scaletta è stata molto equilibrata e mi è piaciuto molto il fatto che non sia stato dato spazio solo all'ultimo album, ma anzi addirittura il ripescaggio di Eschaton per la conclusione dal primo album Days Of Nothing, è stato qualcosa che ho apprezzato moltissimo.



SETLIST THE FORESHADOWING



• The Forsaken Son

• Judas Had A Friend

• Our Nightmares Call

• Second World

• Lost Soldiers

• Ground Zero

• Hope. She’s In The Water

• Eyes Of A Dawn

• Chant Of Windows

• Eschaton





Non sono riuscita molto a calmarmi perché desideravo tantissimo andare a salutare e incontrare la band, ma allo stesso tempo non volevo perdere la posizione conquistata, e inoltre anche il concerto dei Threshold, band inglese, veterana del progressive metal, che devo essere sincera, non conoscevo. Poco tempo prima di Isola Rock sono riuscita ad ascoltarmi alcuni degli album e brani più conosciuti ed iconici perché non mi piace arrivare impreparata, ma sinceramente l’esibizione mi ha lasciata davvero senza parole veramente conquistata. A parere mio non c’e’ storia tra la resa delle canzoni negli album e la musica proposta dal vivo, che rendevano mille volte di più, l’energia era palpabile e i suoni perfetti, il basso di Steve Anderson è stato per tutta la durata dell'esibizione gioia ed eccitazione per le mie orecchie e i miei occhi. È stato dato maggior rilievo a lui piuttosto che al tastierista Richard West che era stato relegato quasi nelle retrovie accanto alla batteria del mostruoso Johanne James e che per lo stesso “problema” degli altri concerti di essere davanti alle casse dei bassi, mi arrivava solo a tratti Glynn Morgan, tornato dietro il microfono dopo tanti anni in pianta stabile dal 2017, era davvero coinvolgente, devo dire che onestamente mi ha impressionata molto a livello di interpretazione e tenuta della voce, che risultava essere molto più potente dal vivo che su disco, come la resa di tutte le canzoni. Sì è destreggiato in qualche brano anche alla chitarra, mentre Karl Groom (rimasto il solo chitarrista dopo l’abbandono di Peter Morten) e Steve Anderson si muovevano con agilità, sicurezza e precisione sia ai loro strumenti che sul palco e spesso si scambiavano i lati del palco. I cinque musicisti inglesi sono tutti egualmente virtuosi senza eccezioni e guardarli esibirsi era una manna dal cielo. Nelle prime file mi sono accorta della presenza di alcuni fan molto coinvolti, brilli, e su di giri, che cantavano a squarciagola e addirittura vicino a me, ad un certo punto si è avvicinato un bambino, con al seguito della suoi genitori dietro, per rendere omaggio ai suoi artisti preferiti. Si è cominciato col botto con Slipstream, uno dei brani più amati e trascinanti tratto da Day Reckoning del 2007, nel quale @Glynn Morgan si è anche destreggiato in qualche verso in growl. Non poteva mancare anche l’esaltantissima Mission Profile durante la quale un po' tutti quanti ci siamo ritrovati a cantare o perlomeno era estremamente difficile non farlo. Un'ora e mezza è trascorsa velocemente e c’è stato anche il tempo per ovviamente l’acclamato bis con la trascinante Small Dark Lines. È stato lasciato dai Threshold, anche qualche ricordo ai fan come le scalette del concerto e le bacchette della batteria di Johanne James.



Sempre più sconvolta, emozionata e con il batticuore ho aspettato che un po' la calca di persone si allontanasse per avvicinarmi all'area del merchandising dove speravo ancora di trovare i The Foreshadowing. Per primo ho intravisto Gabriele Giaccari a cui ho chiesto in modo gentile e decisamente scosso una foto, scambiando due parole anche sugli Shores Of Null e il concerto che hanno tenuto lo scorso anno all'Arena Alpe Adria, a Lignano Sabbiadoro, a cui ero presente. L’emozione era sempre più alle stelle mentre cercavo di ricacciare indietro tutti i quadri di dolore e i paesaggi interiori in cui per tantissimi mesi mi sono rifugiata per non scoppiare proprio a piangere di fronte a un momento estremamente catartico che stava per succedere. Con il cuore in gola mi sono avvicinata al banchetto del merchandising, perché avevo intravisto Alessandro Pace e lui con uno sguardo ha capito perfettamente che cosa gli stessi chiedendo, perché le parole in quel momento stavano annegando nelle lacrime che tenevo ferme in fondo al petto. Quindi pochi secondi dopo ho visto uscire Alessandro, Marco Benevento e Francesco Sosto, e venire verso di me. Nonostante lo stato emotivo in cui mi trovavo, sono riuscita in qualche modo a comunicare la mia passione smisurata verso la loro musica e il fatto che mi ha aiutato e sorretto in modo totalizzante in un momento davvero buio e difficile della mia vita e che non avevo proprio parole per ringraziarli. Ho parlato poi del tatuaggio che vorrei farmi con il tema di Second World, un mondo nuovo che la vita mi sta permettendo di vivere, una sorta di rinascita, nonostante tutto quello che mi è successo e Francesco è intervenuto dicendo che un fan in Argentina si è tatuato tutti gli album de The Foreshadowing. Durante il momento della foto ho provato una sensazione indescrivibile: un contatto tangibile con l’arte e la musica che fino a quel momento era stata presente nella mia vita solo in maniera spirituale, con le persone da cui la creazione è stata partorita, e rivendendo la foto quella sensazione rimane fortissima e chiarissima. Sono rimasta contentissima che dal vivo si siano dimostrati delle persone assolutamente squisite anche dal punto di vista umano, cordiali, empatici, gentili, sensibili, riconoscenti.

Ho salutato la mia band del cuore con la speranza di rivederli presto in concerto e con la sensazione di dover piangere dalla gioia per quello che era appena accaduto, e per niente preoccupata delle tre ore di viaggio da affrontare per tornare a casa, perché finalmente la vita mi stava ridando in una sola volta tutto quello che mi aveva tolto e forse anche di più.



SETLIST THRESHOLD



• Slipstream

• Silenced

• The Man Who Saw Through Time

• Devoted

• Light And Space

• Follow

• Mission Profile

• Falling Away

• Snowblind

• Pressure

• Long Way Home



Encore



• Small Dark Lines





Discutine con noi sul FORUM Sara "Lacrimosa" Rinaldi 3 Grandissima band i The Foreshadowing. 2 the paradox of maaan (belin, non la fanno più?) 1 una recensione da cioe\'. A POSTO!