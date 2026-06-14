Live Report

MEGADETH + ANTHRAX + BLACK LABEL SOCIETY + CAVALERA + GAEREA + GAME OVER - Ferrara Summer Festival, Ferrara (FE), 14/06/2026

05/07/2026 (372 letture) Ferrara Summer Festival è quanto di più vicino al glorioso (e purtroppo defunto) Gods of Metal dei bei tempi andati, facendone uno degli appuntamenti live più golosi dell'anno e quindi non potevo assolutamente perdermelo. Per il viaggio decido di affidarmi a un bus organizzato data la distanza piuttosto importante e soprattutto lo stare in ballo sotto il sole per tutto il giorno con un roster piuttosto impegnativo. Come accennato, non appena uscita la notizia con relativa line up ho fatto mio il gold ticket in quanto sapevo che la venue presenta alcune criticità logistiche (nel mezzo della piazza infatti un monumento impedisce la visuale obbligando il pubblico a spostarsi sui lati). Per questo l'organizzazione ha ricevuto critiche, e anche per l'attraversamento della via principale, molto scomodo. Dopo aver fatto la fila ed essere entrati da un ingresso a imbuto decisamente rivedibile ci dirigiamo verso il palco pronti all'ennesima giornata di passione (in tutti i sensi).



GAME OVER

L'onore/onere di aprire le danze è affidato ai Game Over, i quali giocano in casa essendo proprio di Ferrara: tanta l'emozione per i ragazzi che propongono una scaletta molto focalizzata sull'Sanso- di Simone Bertozzi che lavora proprio nello studio di registrazione attualmente frequentato dalla band. Danny Schiavina al microfono non smette un attimo di incitare i presenti che stanno via via riempiendo sempre più la location e la prestazione dei thrasher emiliani è energica nonostante la temperatura, ma come ci dice il cantante gli eroi siamo noi che scapocciamo a ritmo di Neck Breaking Dance e The Cult sotto il solleone. Neon Maniacs chiude la mezz'ora a disposizione di Luca 'Zeero' Zironi e soci alla grande, sorrisi e applausi per tutti e via col primo cambio palco.



SETLIST GAME OVER:

1. Lust for Blood

2. Veil of Insanity

3. The Cult

4. Grip of Time

5. Neck Breaking Dance

6. Masters of Control

7. Neon Maniacs



GAEREA

Il cambio di atmosfera è radicale ed estremamente coraggioso. Salgono sul palco i Gaerea, una delle realtà più innovative del panorama black metal contemporaneo. Presentarsi sul palco alle quattro del pomeriggio, completamente avvolti in abiti e maschere di seta neri che coprono interamente il volto, richiede una devozione artistica fuori dal comune e non li invidiamo di certo. Dopo un'intro ricca di pathos i portoghesi attaccano con il loro sound potente e aggressivo ma anche elaborato, uno stile per nulla immediato che lascia qualcuno perplesso specie a inizio set. Il frontman Alpha interpreta con trasporto e movenze teatrali brani come Nomad e Phoenix, dimostrando grande carisma, mentre la chitarrista Delta si adopera in acuti vocalizzi sul finale di Submerged; va detto però che suonare alla luce del giorno inficia pesantemente il pathos che si creerebbe con il buio date le atmosfere oscure che spesso trapelano dai brani. I lusitani chiedono anche il mosh da parte del pubblico e vengono subito accontentati, finendo tra gli applausi la loro esibizione.



SETLIST GAEREA:

1. LBRNTH/Nomad

2. Phoenix

3. Submerged

4. Hellbound

5. Luminary



CAVALERA

Viene allestita la scenografia per il prossimo gruppo ed ecco venir issato ai tralicci un cadavere a testa in giù avvolto nel sudario… esatto, oggi i fratelli Cavalera suoneranno l'intero Iggor siede alla batteria si alzano le urla del pubblico che aumentano con l'ingresso di Max: il leader appare in gran forma e per fortuna lo dimostrerà anche sul piano vocale con un'ottima prestazione. Parte Refuse/Resist e già dalla prima rullata Iggor sembra voler distruggere il proprio drumkit: mi ritrovo a saltare come un pazzo incurante del caldo e del pogo, voglio solo cantare e godermi questa festa brasileira il cui impatto sulla folla rispetto ai pur bravi predecessori è evidente, la felicità è palpabile, siamo in pieno mosh (un pazzo ha la pessima idea di pogare con dei sandali che ovviamente fanno una misera fine). L'incipit distorto di Propaganda è il preludio alla botta sonora che ne consegue, poi arrivano We Who Are Not as Others e Nomad, si tira il fiato con l'acustica Kaiowas ma poi tornano le mazzate che culminano, dopo una breve pausa, con una mostruosa rullata. Max aizza la folla "Tutti quanti… War for" e noi "Territoryyyy"!!! e giù di badilate nelle orecchie con tanto di "jump! jump! jump! collettivo, band inclusa. Bellissima pure la cover di Symptom of the Universe il cui riff ci fa impazzire prima del commiato con il remix Chaos B.C. sul quale il frontman chiede e ottiene il wall of death. Prestazione totale, fra le migliori della giornata che mi porta a un pensiero fisso: reunion!



SETLIST CAVALERA:

1. Refuse/Resist

2. Slave New World

3. Amen

4. Propaganda

5. We Who Are Not as Others

6. Nomad

7. Kaiowas

8. Clenched Fist

9. Biotech Is Godzilla

---Encore---

10. Territory

11. Symptom of the Universe [Black Sabbath cover]

12. Chaos B.C.



BLACK LABEL SOCIETY

Dalle casse esce un mix fighissimo tra Zeppelin e Sabs quand'ecco che un nerboruto figuro in kilt fa la sua comparsa brandendo un paio di pupazzetti di wrestler… è proprio lui, il mitico Zakk Wylde, pronto a scaricare sui nostri padiglioni auricolari i suoi potentissimi accordi a cominciare da quello di Funeral Bell. A ogni schitarrata il frontman alza la mano al cielo, abbarbicato sul suo piedistallo ornato di teschi sembra davvero un vichingo che grida il suo urlo di battaglia come ad esempio in Destroy & Conquer. No More Tears è il tributo sentito all'indimenticabile amico-pigmalione Ozzy che viene giustamente acclamato corna al cielo da tutti i presenti, mentre su Fire It Up sia Zakk che Dario Lorina si producono in un lungo twin-solo suonato con la chitarra dietro la schiena (!) che sfocia nel riff di Smoke on the Water. DeServio continua a cambiare basso a ogni canzone e sembra quasi voler omaggiare la nostra bandiera con i colori delle corde dei diversi strumenti: il buon John si prende il suo momento di gloria con un assolo prima del finale affidato a Suicide Messiah -per il ritornello i Nostri vengono coadiuvati dall'ausilio di un roadie al megafono- e infine a Stillborn: Zakk Wylde si batte il petto, si inginocchia e benedice la propria chitarra facendosi il segno della croce, quindi ci saluta insieme ai suoi compagnie infine alza gli occhi al cielo rendendo grazie… e pure noi lo facciamo dopo uno show del genere!



SETLIST BLACK LABEL SOCIETY:

Whole Lotta Sabbath [intro]

1. Funeral Bell

2. Name in Blood

3. Destroy & Conquer

4. A Love Unreal

5. Heart of Darkness

6. No More Tears [Ozzy Osbourne cover]

7. Set You Free

8. Fire It Up

9. Suicide Messiah

10. Stillborn



ANTHRAX

Ma come fanno gli Anthrax? Il tempo sembra non passare mai per la band di Scott Ian: tecnicamente perfetti, con un'attitudine da ventenni e in forma smagliante. Si parte con Among the Living ed è chiaro come le corde vocali di Joey Belladonna siano in stato di grazia. Il frontman non perde un colpo mentre scherza e incita il pubblico, Frank Bello non sta fermo un secondo, zompa di qua e di là col basso a tracolla, ovviamente ancor più protagonista sulle note vorticose di Got the Time. È sempre uno spettacolo vedere i newyorkesi all'opera tra una Madhouse e una Caught in a Mosh, ciò al netto di una scaletta spesso ripetitiva. ma un attimo, Scott ci parla del nuovo album in uscita a settembre e annuncia la love letter to you motherfuckers… It's for the Kids irrompe con la rullata di Benante e la sua carica di adrenalina e un breakdown che fa saltare tutta la piazza, quindi Joey ci invita a intonare il coro Oooooh! che introduce Antisocial. Quindi il cantante annuncia tra ringraziamenti e saluti l'ultimo brano della serata, Indians ma al momento della wardance -the most fun part of the whole show secondo Ian- i ragazzi si fermano un attimo chiedendo il mosh, Belladonna ne approfitta per indossare l'iconico copricapo piumato e la folla può scatenarsi nel tripudio generale. Gli Anthrax sono i vincitori della giornata, prova commovente la loro.



SETLIST ANTHRAX:

1. Among the Living

2. Got the Time [Joe Jackson cover]

3. Madhouse

4. Caught in a Mosh

5. Metal Thrashing Mad

6. Keep It in the Family

7. It's for the Kids

8. Antisocial [Trust cover]

9. Indians





MEGADETH

Il sole scende all'orizzonte e arriva infine il momento degli headliner: i Megadeth piombano sul grande palco senza troppi fronzoli e attaccano il riff di Tipping Point che da opener funziona alla grande, ma arriva già il primo classico -Hangar 18- ed è subito delirio con uno tsunami umano che ci sballottola a destra e a manca. Ok Dave Mustaine miagola nel microfofno (non è MAI stato un grande cantante) ma di fronte a pezzi così puoi solo sbarrare gli occhi e rimanere con la mascella a penzoloni! Dopo un paio di pezzi meno esasperati si va di nuovo a tavoletta con Take No Prisoners, brano che tiene fede al suo titolo. James LoMenzo salta anche in vece del suo capo, il quale è al solito piuttosto statico quando canta e suona ma non disdegna nei passaggi strumentali qualche capatina ai lati opposti del palco; I Don't Care funziona bene dal vivo, She-Wolf è la solita conferma mentre Sweating Bullets fa saltare tutti i presenti come sempre. Al termine del pezzo Dave annuncia di avere ufficialmente la residenza italiana per via della sua azienda vitivinicola con l'approvazione della platea ("Hey my next door neighbour is Dave Mustaine I see him every morning get out drinking caffè"). La mascotte Vic Rattlehead (in total white come sulla Let There Be Shred e riapparirà anche su Peace Sells come da copione. Nel frattempo c'è spazio anche per il periodo Metallica dapprima con Mechanix -un tizio ci ha cantato sopra il testo di The Four Horsemen e no, non si trattava di un ragazzino alle prime armi- e quindi con la attesa/temuta cover di Ride the Lightning -chi lo avrebbe mai detto fino a pochi anni fa?- comunque assai apprezzata da tutti. Teemu Mäntysaari si mette in mostra una volta di più con il mitologico assolo di Tornado of Souls… da brividi! La serata volge al termine e i Megadeth ci salutano con la terremotante Holy Wars… The Punishment Due. Alla fine tra lanci di plettri, bacchette e polsini arriva l'inchino della band e MegaDave dice di volerci rivedere ancora… lo speriamo tutti!



SETLIST MEGADETH:

1. Tipping Point

2. Hangar 18

3. This Was My Life

4. Dread and the Fugitive Mind

5. Take No Prisoners

6. Angry Again

7. I Don't Care

8. She-Wolf

9. Sweating Bullets

10. Let There Be Shred

11. Mechanix

12. Ride the Lightning [Metallica cover]

13. Tornado of Souls

14. Countdown to Extinction

15. Peace Sells

16. Symphony of Destruction

17. Holy Wars… The Punishment Due Tempo -quasi- d'estate, tempo di festival... ed ecco che la data odierna delè quanto di più vicino al glorioso (e purtroppo defunto)dei bei tempi andati, facendone uno degli appuntamenti live più golosi dell'anno e quindi non potevo assolutamente perdermelo. Per il viaggio decido di affidarmi a un bus organizzato data la distanza piuttosto importante e soprattutto lo stare in ballo sotto il sole per tutto il giorno con un roster piuttosto impegnativo. Come accennato, non appena uscita la notizia con relativa line up ho fatto mio il gold ticket in quanto sapevo che la venue presenta alcune criticità logistiche (nel mezzo della piazza infatti un monumento impedisce la visuale obbligando il pubblico a spostarsi sui lati). Per questo l'organizzazione ha ricevuto critiche, e anche per l'attraversamento della via principale, molto scomodo. Dopo aver fatto la fila ed essere entrati da un ingresso a imbuto decisamente rivedibile ci dirigiamo verso il palco pronti all'ennesima giornata di passione (in tutti i sensi).L'onore/onere di aprire le danze è affidato ai, i quali giocano in casa essendo proprio di Ferrara: tanta l'emozione per i ragazzi che propongono una scaletta molto focalizzata sull' ultimo album , mentre uno nuovo è già in preparazione; a tal proposito va notato l'apporto alla seconda chitarra -dato il recente abbandono di- diche lavora proprio nello studio di registrazione attualmente frequentato dalla band.al microfono non smette un attimo di incitare i presenti che stanno via via riempiendo sempre più la location e la prestazione dei thrasher emiliani è energica nonostante la temperatura, ma come ci dice il cantante gli eroi siamo noi che scapocciamo a ritmo disotto il solleone.chiude la mezz'ora a disposizione die soci alla grande, sorrisi e applausi per tutti e via col primo cambio palco.Il cambio di atmosfera è radicale ed estremamente coraggioso. Salgono sul palco i, una delle realtà più innovative del panorama black metal contemporaneo. Presentarsi sul palco alle quattro del pomeriggio, completamente avvolti in abiti e maschere di seta neri che coprono interamente il volto, richiede una devozione artistica fuori dal comune e non li invidiamo di certo. Dopo un'intro ricca di pathos i portoghesi attaccano con il loro sound potente e aggressivo ma anche elaborato, uno stile per nulla immediato che lascia qualcuno perplesso specie a inizio set. Il frontmaninterpreta con trasporto e movenze teatrali brani come, dimostrando grande carisma, mentre la chitarristasi adopera in acuti vocalizzi sul finale di; va detto però che suonare alla luce del giorno inficia pesantemente il pathos che si creerebbe con il buio date le atmosfere oscure che spesso trapelano dai brani. I lusitani chiedono anche il mosh da parte del pubblico e vengono subito accontentati, finendo tra gli applausi la loro esibizione.Viene allestita la scenografia per il prossimo gruppo ed ecco venir issato ai tralicci un cadavere a testa in giù avvolto nel sudario… esatto, oggi i fratellisuoneranno l'intero Chaos A.D. , bonus track comprese! Non appena il corpulentosiede alla batteria si alzano le urla del pubblico che aumentano con l'ingresso di: il leader appare in gran forma e per fortuna lo dimostrerà anche sul piano vocale con un'ottima prestazione. Partee già dalla prima rullatasembra voler distruggere il proprio drumkit: mi ritrovo a saltare come un pazzo incurante del caldo e del pogo, voglio solo cantare e godermi questa festa brasileira il cui impatto sulla folla rispetto ai pur bravi predecessori è evidente, la felicità è palpabile, siamo in pieno mosh (un pazzo ha la pessima idea di pogare con dei sandali che ovviamente fanno una misera fine). L'incipit distorto diè il preludio alla botta sonora che ne consegue, poi arrivano, si tira il fiato con l'acusticama poi tornano le mazzate che culminano, dopo una breve pausa, con una mostruosa rullata.aizza la follae noie giù di badilate nelle orecchie con tanto dicollettivo, band inclusa. Bellissima pure la cover diil cui riff ci fa impazzire prima del commiato con il remixsul quale il frontman chiede e ottiene il wall of death. Prestazione totale, fra le migliori della giornata che mi porta a un pensiero fisso: reunion!Dalle casse esce un mix fighissimo traquand'ecco che un nerboruto figuro in kilt fa la sua comparsa brandendo un paio di pupazzetti di wrestler… è proprio lui, il mitico, pronto a scaricare sui nostri padiglioni auricolari i suoi potentissimi accordi a cominciare da quello di. A ogni schitarrata il frontman alza la mano al cielo, abbarbicato sul suo piedistallo ornato di teschi sembra davvero un vichingo che grida il suo urlo di battaglia come ad esempio inè il tributo sentito all'indimenticabile amico-pigmalioneche viene giustamente acclamato corna al cielo da tutti i presenti, mentre susiachesi producono in un lungo twin-solo suonato con la chitarra dietro la schiena (!) che sfocia nel riff dicontinua a cambiare basso a ogni canzone e sembra quasi voler omaggiare la nostra bandiera con i colori delle corde dei diversi strumenti: il buonsi prende il suo momento di gloria con un assolo prima del finale affidato a-per il ritornello i Nostri vengono coadiuvati dall'ausilio di un roadie al megafono- e infine asi batte il petto, si inginocchia e benedice la propria chitarra facendosi il segno della croce, quindi ci saluta insieme ai suoi compagnie infine alza gli occhi al cielo rendendo grazie… e pure noi lo facciamo dopo uno show del genere!Ma come fanno gli? Il tempo sembra non passare mai per la band di: tecnicamente perfetti, con un'attitudine da ventenni e in forma smagliante. Si parte coned è chiaro come le corde vocali disiano in stato di grazia. Il frontman non perde un colpo mentre scherza e incita il pubblico,non sta fermo un secondo, zompa di qua e di là col basso a tracolla, ovviamente ancor più protagonista sulle note vorticose di. È sempre uno spettacolo vedere i newyorkesi all'opera tra unae una, ciò al netto di una scaletta spesso ripetitiva. ma un attimo,ci parla del nuovo album in uscita a settembre e annuncia lairrompe con la rullata die la sua carica di adrenalina e un breakdown che fa saltare tutta la piazza, quindici invita a intonare il coroche introduce. Quindi il cantante annuncia tra ringraziamenti e saluti l'ultimo brano della serata,ma al momento della wardance -secondo- i ragazzi si fermano un attimo chiedendo il mosh,ne approfitta per indossare l'iconico copricapo piumato e la folla può scatenarsi nel tripudio generale. Glisono i vincitori della giornata, prova commovente la loro.Il sole scende all'orizzonte e arriva infine il momento degli headliner: ipiombano sul grande palco senza troppi fronzoli e attaccano il riff diche da opener funziona alla grande, ma arriva già il primo classico -- ed è subito delirio con uno tsunami umano che ci sballottola a destra e a manca. Okmiagola nel microfofno (non è MAI stato un grande cantante) ma di fronte a pezzi così puoi solo sbarrare gli occhi e rimanere con la mascella a penzoloni! Dopo un paio di pezzi meno esasperati si va di nuovo a tavoletta con, brano che tiene fede al suo titolo.salta anche in vece del suo capo, il quale è al solito piuttosto statico quando canta e suona ma non disdegna nei passaggi strumentali qualche capatina ai lati opposti del palco;funziona bene dal vivo,è la solita conferma mentrefa saltare tutti i presenti come sempre. Al termine del pezzoannuncia di avere ufficialmente la residenza italiana per via della sua azienda vitivinicola con l'approvazione della platea (). La mascotte(in total white come sulla copertina dell'ultimo album ) fa capolino dulle note die riapparirà anche sucome da copione. Nel frattempo c'è spazio anche per il periododapprima con-un tizio ci ha cantato sopra il testo die no, non si trattava di un ragazzino alle prime armi- e quindi con la attesa/temuta cover di-chi lo avrebbe mai detto fino a pochi anni fa?- comunque assai apprezzata da tutti.si mette in mostra una volta di più con il mitologico assolo di… da brividi! La serata volge al termine e ici salutano con la terremotante. Alla fine tra lanci di plettri, bacchette e polsini arriva l'inchino della band edice di volerci rivedere ancora… lo speriamo tutti!





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 7 Hanno comunque almeno 6 album che sono ottimi da cui attingere più gli ultimi due che erano più che buoni soprattutto l\'ultimo, quindi direi che di brani da scegliere ne hanno da vendere. Poi se non piacciono come band è un altro paio di maniche. 6 La scaletta dei Megadeth potrebbe essere molto più varia di concerto in concerto, quella degli Anthrax come livello medio è stata anche meglio 5 Vorresti dire che gli Anthrax non hanno belle canzoni nel loro repertorio? 4 Presente. Confermo quanto scritto sotto. Anthrax vincitori della gara di atletica su chi si tarantolava di più sopra al palco. Bisogna ricordare però che serve avere anche i brani; e brani belli. E qualcuno lì Ferrara ce li aveva: BLS (abbastanza) Cavalera (molti) Megadeth (moltissimi) 3 il momento più bello però è stata la versione di Ride the Lightening dei Megadeth, pazzesca 2 ottimi Cavalera e Black Label Society, Megadeth bene ma non benissimo:volume basso fuori dal pit, chiaramente per sopperire alla voce malconcia di Mustaine, inoltre in qualche canzone non hanno suonato troppo puliti( countdown to extinction spaciugata di brutto, come si dice dalle mie parti). I migliori sono stati gli Anthrax assolutamente, strepitosi e con energia da vendere. Nel complesso un bel concerto comunque 1 Una giornata di fuoco - sia per le temperature che per quello che abbiamo visto sul palco - in cui il mio unico rimpianto è quello di non aver assistito ai Game Over. Pazienza, sarà per un\'altra volta. Garea, Cavalera Conspiracy e Anthrax sono stati i picchi assoluti della giornata; non posso dire lo stesso dei BLS, che non conoscevo prima della data e che, onestamente, non mi hanno impressionato - bravissimi, tecnicissimi, ma non sono riusciti a coinvolgermi. Anche la piazza l\'ho vista un po\' più scarica, ma poco male. I Megadeth sono stati, secondo me, il tasto dolente: grossi problemi di mixaggio (Hangar 18 sembrava suonata con la marmellata sulle corde), MegaDave che è completamente cotto (ce lo aspettavamo? Si. Siamo comunque delusi? Si.), uno spettacolo molto casereccio (con Vic che è uscito solo un paio di volte, ha toccato i membri della band ed è scomparso nuovamente). Un gran peccato, ma tant\'è, è stata comunque una giornata veramente stupenda.