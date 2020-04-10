Live Report

CONCERTI 17/11/26

KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE

LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI) 18/11/26

KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE

HALL - PADOVA 02/12/26

ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER

ALCATRAZ - MILANO 30/03/27

RUSH

Unipol Dome - Milano Lista Concerti IRON MAIDEN + TRIVIUM - Stadio San Siro, Milano (MI), 17/06/2026

20/07/2026 (491 letture) AC/DC che hanno preferito Imola) mi ci sarei catapultato e -taaaac!- ecco che la MC²Live riesce nel colpaccio del secolo portando gli Iron Maiden nella Scala del Calcio, che si rivelerà anche a livello organizzativo e logistico la location ideale per gestire numeri enormi come quelli di stasera. Nonostante io li avessi visti Eddie anziché magliette dell'Inter come sono abituato fa un po' strano ma allo stesso tempo mi inorgoglisce; stasera si fa la storia e anche se gli inglesi non sono il primo gruppo metal a suonare qui in senso assoluto (gli Extrema vi si esibirono nel 1996 con capienza parziale) le 45'000 presenze sono un dato incredibile -il maggior numero di spettatori in Italia fatto dagli Iron Maiden- un successo sotto tutti i punti di vista e una vittoria per l'intero movimento metal.



TRIVIUM

Gli opener di giornata sono i Trivium, un nome importante della scena metal che in parte rende meno "pesante" l'esborso economico; certo, non tutti i fan della NWOBHM magari apprezzeranno la proposta degli statunitensi ma a livello tecnico la band, ormai tra i big della scena metal, è impeccabile. Si inizia con Pull Harder on the Strings of Your Martyr e relative rullate dell'ottimo Alex Rüdinger e subito Matt Heafy si conferma un frontman navigato, in grado di tenere un palco tanto prestigioso senza alcun timore reverenziale e anzi incitando i presenti a saltare e cantare tutti insieme (The Heart From Your Hate). Per ovvie ragioni la scaletta risulta abbastanza sacrificata cionondimeno i Nostri si impegnano per offrire uno show degno della serata, il singer, che dopo 10 minuti si toglie il gilet mostrando tutti i tatuaggi che lo ricoprono, si rivolge alla platea con qualche frase in italiano e chiede un'ovazione per il bassista Paolo Francesco Gregoletto. Nel finale Matt ci ringrazia, annuncia un nuovo album e relativo tour europeo e ci chiede di abbassarci per poi saltare al grido di In Waves concludendo in modo soddisfacente il tempo a propria disposizione; bene così, ora sotto con gli headliner.



SETLIST TRIVIUM

The End of Everything

1. Pull Harder on the Strings of Your Martyr

2. Strife

3. The Sin and the Sentence

4. Down from the Sky

5. Until the World Goes Cold

6. Like Light to the Flies

7. The Heart from Your Hate

Capsizing the Sea

8. In Waves



IRON MAIDEN

Siamo abituati a sentire Doctor Doctor uscire dagli speaker, ma cantata da tutti i presenti in questo stadio ha un che di commovente; le premesse sono ottime e quello che arriverà sarà la conferma di una serata sublime: Simon Dawson attacca dietro le pelli Murders in the Rue Morgue e si nota subito quanto l'affiatamento con il resto del gruppo -che entra in scena tra il boato generale- sia migliorato rispetto all'anno scorso, mentre al solito mi arriva sulla schiena una marea di gente con tanto di effetto tsunami, ma io resisto e difendo la posizione. Adrian Smith è imperturbabile come sempre, Dave Murray sorride sornione e Bruce Dickinson corre instancabilmente per il palco, pazzesco pensando alla sua età e alla difficoltà delle canzoni, raggiunto da Eddie su Killers alla fine della quale Bruce esclama "Finally they made a heavy metal band play in fuckin' San Siro!” generando per tutta risposta il quanto mai opportuno coro da stadio "Ooolé, olè olè olèèè... Maiden, Maideeen!" che fa brillare gli occhi al frontman; si vede che la band è felice e orgogliosa di suonare al Meazza, a dimostrazione che anche la location può avere il suo peso nella resa finale di un concerto. E anche il pubblico conta: noi italiani siamo la platea più calda in Europa, quanto di più vicino ai sudamericani, e il gruppo lo sa esaltandosi a sua volta ad ogni brano: e a proposito delle canzoni, dopo il classicone The Number of the Beast arriva la chicca di questa seconda leg del tour, la magnifica Infinite Dreams. Come si suol dire, questa gemma valeva da sola il prezzo del biglietto -e magari ha convinto qualcuno a comprare il biglietto all'ultimo- dato che era da ben 38 anni che non veniva riproposta in sede live (cioè proprio dal Seventh Tour of a Seventh Tour!) e i brividi che ne sono conseguiti mi hanno momentaneamente rinfrescato dalla calura data sì dalla temperatura estiva ma anche dall'ammassamento di gente estasiata (e sudata). Appena riusciamo a riprenderci da questa emozione arriva Powerslave con tanto di Bruce mascherato e urlante "scream for me San Siroooo!"; qui il ledwall dà il meglio di sé catapultandoci nell'antichità tra piramidi e sfingi ma pure le immagini di Rime of the Ancient Mariner non sono da meno, anzi, ci ritroviamo su un vascello nel pieno di una tempesta le cui nubi formano un volto famigliare…

Run to the Hills è al solito un saltare e cantare a squarciagola mentre in Seventh Son of a Seventh Son Dickinson tiene una nota per ben 28 secondi, migliorando di 4" quanto fatto l'anno scorso a Padova e lasciando la platea letteralmente a bocca aperta! Con The Trooper riappare sul palco la mascotte in completo da Dragone Inglese che al solito bisticcia con Janick Gers, mentre Steve Harris punta il suo basso e ci spara addosso le note conclusive del pezzo; altro cambio d'abito -stavolta in stile vittoriano- per l'interpretazione teatrale di Hallowed Be Thy Name e infine ecco di nuovo Eddie, stavolta in versione gigante sul maxischermo, per l'iconica Iron Maiden. I Maiden si dirigono dietro le quinte e anche noi tiriamo un attimo il fiato ma presto la voce di Winston Churchill esce dalle casse e così saliamo tutti sullo Spitfire per Aces High, uno dei rarissimi momenti in cui il singer non riesce a dare il 110% al contrario di Fear of the Dark che cantata da tutto San Siro all'unisono è una cosa assolutamente incredibile; si chiude con l'assolo di Adrian per una Wasted Years invero piuttosto rallentata ma sempre affascinante, quindi la band ci saluta tra lanci di plettri, bacchette e polsini lasciandoci felici come bambini, consci -tanto noi quanto gli Iron Maiden stessi- di aver preso parte a qualcosa che entra di diritto nella Storia del Metal a livello internazionale (ci sta vista la venue) e che rimarrà scolpito per sempre nella mente di chi potrà dire fieramente "io c'ero!"



SETLIST IRON MAIDEN

The Ides of March [intro]

1. Murders in the Rue Morgue

2. Wrathchild

3. Killers

4. Phantom of the Opera

5. The Number of the Beast

6. Infinite Dreams

7. Powerslave

8. 2 Minutes to Midnight

9. Rime of the Ancient Mariner

10. Run to the Hills

11. Seventh Son of a Seventh Son

12. The Trooper

13. Hallowed Be Thy Name

14. Iron Maiden

---Encore---

Churchill's Speech

15. Aces High

16. Fear of the Dark

17. Wasted Years Innanzitutto una precisazione: so benissimo che lo stadio si chiama Meazza, ma mi attengo a quanto scritto sul flyer ufficiale che poi, diciamocelo, è il modo in cui è chiamato più diffusamente; ciò detto mi ero ripromesso che se mai qualche gruppo metal avesse suonato nello stadio milanese (a maggior ragione dopo il ripensamento degliche hanno preferito Imola) mi ci sarei catapultato e -taaaac!- ecco che lariesce nel colpaccio del secolo portando glinella Scala del Calcio, che si rivelerà anche a livello organizzativo e logistico la location ideale per gestire numeri enormi come quelli di stasera. Nonostante io li avessi visti a Padova meno di un anno fa nel medesimo Run For Your Lives Tour non ci ho pensato un attimo e ho preso il -carissimo- biglietto prato (niente pit o gold ticket a questo giro) pur immaginando che la setlist non sarebbe differita molto dalla data veneta. Quando arriviamo nel piazzale antistante si respira un'aria festosa, vedere gente che indossa t-shirt raffigurantianziché magliette dell'Inter come sono abituato fa un po' strano ma allo stesso tempo mi inorgoglisce; stasera si fa la storia e anche se gli inglesi non sono il primo gruppo metal a suonare qui in senso assoluto (glivi si esibirono nel 1996 con capienza parziale) le 45'000 presenze sono un dato incredibile -il maggior numero di spettatori in Italia fatto dagli- un successo sotto tutti i punti di vista e una vittoria per l'intero movimento metal.Gli opener di giornata sono i, un nome importante della scena metal che in parte rende meno "pesante" l'esborso economico; certo, non tutti i fan della NWOBHM magari apprezzeranno la proposta degli statunitensi ma a livello tecnico la band, ormai tra i big della scena metal, è impeccabile. Si inizia cone relative rullate dell'ottimoe subitosi conferma un frontman navigato, in grado di tenere un palco tanto prestigioso senza alcun timore reverenziale e anzi incitando i presenti a saltare e cantare tutti insieme (). Per ovvie ragioni la scaletta risulta abbastanza sacrificata cionondimeno i Nostri si impegnano per offrire uno show degno della serata, il singer, che dopo 10 minuti si toglie il gilet mostrando tutti i tatuaggi che lo ricoprono, si rivolge alla platea con qualche frase in italiano e chiede un'ovazione per il bassista. Nel finaleci ringrazia, annuncia un nuovo album e relativo tour europeo e ci chiede di abbassarci per poi saltare al grido diconcludendo in modo soddisfacente il tempo a propria disposizione; bene così, ora sotto con gli headliner.Siamo abituati a sentireuscire dagli speaker, ma cantata da tutti i presenti in questo stadio ha un che di commovente; le premesse sono ottime e quello che arriverà sarà la conferma di una serata sublime:attacca dietro le pellie si nota subito quanto l'affiatamento con il resto del gruppo -che entra in scena tra il boato generale- sia migliorato rispetto all'anno scorso, mentre al solito mi arriva sulla schiena una marea di gente con tanto di effetto tsunami, ma io resisto e difendo la posizione.è imperturbabile come sempre,sorride sornione ecorre instancabilmente per il palco, pazzesco pensando alla sua età e alla difficoltà delle canzoni, raggiunto dasualla fine della qualeesclamagenerando per tutta risposta il quanto mai opportuno coro da stadioche fa brillare gli occhi al frontman; si vede che la band è felice e orgogliosa di suonare al Meazza, a dimostrazione che anche la location può avere il suo peso nella resa finale di un concerto. E anche il pubblico conta: noi italiani siamo la platea più calda in Europa, quanto di più vicino ai sudamericani, e il gruppo lo sa esaltandosi a sua volta ad ogni brano: e a proposito delle canzoni, dopo il classiconearriva la chicca di questa seconda leg del tour, la magnifica. Come si suol dire, questa gemma valeva da sola il prezzo del biglietto -e magari ha convinto qualcuno a comprare il biglietto all'ultimo- dato che era da ben 38 anni che non veniva riproposta in sede live (cioè proprio dal Seventh Tour of a Seventh Tour!) e i brividi che ne sono conseguiti mi hanno momentaneamente rinfrescato dalla calura data sì dalla temperatura estiva ma anche dall'ammassamento di gente estasiata (e sudata). Appena riusciamo a riprenderci da questa emozione arrivacon tanto dimascherato e urlante; qui il ledwall dà il meglio di sé catapultandoci nell'antichità tra piramidi e sfingi ma pure le immagini dinon sono da meno, anzi, ci ritroviamo su un vascello nel pieno di una tempesta le cui nubi formano un volto famigliare…è al solito un saltare e cantare a squarciagola mentre intiene una nota per ben 28 secondi, migliorando di 4" quanto fatto l'anno scorso a Padova e lasciando la platea letteralmente a bocca aperta! Conriappare sul palco la mascotte in completo da Dragone Inglese che al solito bisticcia con, mentrepunta il suo basso e ci spara addosso le note conclusive del pezzo; altro cambio d'abito -stavolta in stile vittoriano- per l'interpretazione teatrale die infine ecco di nuovo, stavolta in versione gigante sul maxischermo, per l'iconica. Isi dirigono dietro le quinte e anche noi tiriamo un attimo il fiato ma presto la voce diesce dalle casse e così saliamo tutti sullo Spitfire per, uno dei rarissimi momenti in cui il singer non riesce a dare il 110% al contrario diche cantata da tutto San Siro all'unisono è una cosa assolutamente incredibile; si chiude con l'assolo diper unainvero piuttosto rallentata ma sempre affascinante, quindi la band ci saluta tra lanci di plettri, bacchette e polsini lasciandoci felici come bambini, consci -tanto noi quanto glistessi- di aver preso parte a qualcosa che entra di diritto nella Storia del Metal a livello internazionale (ci sta vista la venue) e che rimarrà scolpito per sempre nella mente di chi potrà dire fieramente





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 11 Non ho potuto esserci ma non avevo dubbi..questi sono delle macchine da guerra.. 10 @Angus71: invece che andare al 9 livello... 9 ho visto le prime immagini dell\'edfest in inghilterra. sembrerebbe figo (al di là dei prezzi) 8 Io che abito a Milano, volendo nemmeno troppo distante dallo stadio, e avrei fatto carte false per vederli finalmente a San Siro, in quei giorni ero fuori città per lavoro... Destino crudele... 7 Avrebbero dovuto registrare questa data per il live album, altro che Parigi...con quello che poi è anche successo in Francia. 6 Bruce e c. Mitici...il batterista, no comment 5 Iron Maiden visti infinite volte in Italia e all\'estero, ma qui non si poteva proprio mancare... abbiamo fatto tutti assieme la storia! Per quanto riguarda la band, solito spettacolo con il pilota automatico che si fa sempre apprezzare... up the irons! San Siro location datata ma piena di leggenda di sport e musica! 4 Presente, divertito alla grande e l\'audio mi sembrava assolutamente decente. Ma sono solo io, o hanno suonato tutte le canzoni piú lente? 😅 Dawson su \"Iron Maiden\" ha fatto pena, ma per il resto del concerto é stato solido, quasi \"scolastico\" 3 per infinite dreams concordo con te. anche se aspetto sempre Alexander togliendo,magari, rhyme 2 Anche io ero presente a Padova nel 2025 e inizialmente abbandonai l\'idea, per poi ripensarci qualche tempo dopo: nonostante i costi (folli, oggettivamente) mi sono divertito un sacco e di certo a posteriori avrei rimpianto di non esserci stato. Band in formissima e concerto davvero stupendo, mentre i Trivium mai piaciuti granché e forse non erano neanche la band giusta per aprire questo evento ma va bene così. PS. Al di là della rarità di Infinite Dreams personalmente preferisco Clairvoyant 1 bellissima serata. bellissimo vedere suonare i maiden a san siro non lontano da dove li vidi 40 anni fa. però, a livello di acustica, molto male. per la prima metà del concerto si è sentito soprattutto dawson (che non mi è piaciuto per nulla) con gli altri ad inseguire. IMMAGINI

Iron Maiden

Eddie sul palco

Ancora Eddie

Bruce Dickinson

La scenografia degli Iron Maiden

Iron Maiden ARTICOLI 20/07/2026 Live Report IRON MAIDEN + TRIVIUM Stadio San Siro, Milano (MI), 17/06/2026 - - - CONTATTACI STAFF - - -