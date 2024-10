DETTAGLI EVENTO KAMELOT 20/10/2024 LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI) GRUPPI

KAMELOT “Awaken The World Tour 2024”

+ AD INFINITUM

+ BLACKBRIAR

+ FROZEN CROWN NOTE

Prezzo del biglietto in prevendita: € 30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 35,00

I biglietti sono disponibili su Vivaticket