DETTAGLI EVENTO FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS 26/10/2024 ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO GRUPPI

FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS

+ SKINNY LISTER

+ THE MEFFS NOTE

Biglietti

Prezzo del biglietto in prevendita: € 30,00 + d.p. su Vivaticket dalle ore 11:00 del 29 marzo