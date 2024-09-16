30/10/24
LAY OF THE AUTUMN
Of Love and Sorrow
31/10/24
DEAD ICARUS
Zealot
31/10/24
SLECHTVALK
At Deaths Gate
01/11/24
PAGANIZER
Flesh Requiem
01/11/24
WARREN HAYNES
Million Voices Whisper
01/11/24
EPITAPH
Path To Oblivion
01/11/24
PLANES MISTAKEN FOR STARS
Do You Still Love Me?
01/11/24
ANOMALIE
Riverchild
01/11/24
CRYPTIC BROOD
Necrotic Flesh Bacteria
01/11/24
BLACK AEONS
Entering the Shadows
27/10/24
THE WHITE BUFFALO
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE
27/10/24
REB BEACH & THE BAD BOYS
REVOLUTION LIVE CLUB - COLCERESA (VI)
27/10/24
GURRIERS
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
27/10/24
CELESTE + THØRN
ARCI BELLEZZA- MILANO
27/10/24
THE OSSUARY + CHAINS
PUNKY REGGAE PUB, VIA BARBARIGO 17, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
28/10/24
KIM GORDON
ALCATRAZ - MILANO
28/10/24
THE UNKNOWNS
RAINDOGS HOUSE, P.ZZA REBAGLIATI 1 - SAVONA
29/10/24
THE WHITE BUFFALO
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
29/10/24
PAT METHENY
TEATRO CARLO FELICE - GENOVA
30/10/24
THE GEMS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO