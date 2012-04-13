     
 
IN EVIDENZA
Album

Satan
Songs in Crimson
Autoprodotti

The Healing Process
Theme and Variations
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/10/24
THAW
Fading Backwards

25/10/24
SCHAMMASCH
The Maldoror Chants: Old Ocean

25/10/24
ANCIENT CURSE
Dimension 5

25/10/24
LEAGUE OF DISTORTION
Galvanize

25/10/24
DAYTONA
Garder La Flamme

25/10/24
DEVIN TOWNSEND
PowerNerd

25/10/24
PSYCHONAUT 4
...Of Mourning

25/10/24
HIM
When Love and Death Embrace - The Best of HIM 1997-2003

25/10/24
TURMION KATILOT
Reset

25/10/24
IOTUNN
Kinship

CONCERTI

21/10/24
ROBERT PLANT
POLITEAMA ROSSETTI, LARGO GIORGIO GABER 1 - TRIESTE

21/10/24
CALIBRO 35
TEATRO DAL VERME - MILANO

21/10/24
THE STRUTS + BARNS COURTNEY
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO

22/10/24
SEPTICFLESH + EQUILIBRIUM + OCEANS + SCAR OF THE SUN
LEGEND CLUB - MILANO

22/10/24
GLASS ANIMALS + THE BIG MOON
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

22/10/24
ST. VINCENT
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO

23/10/24
ROBERT PLANT
GRAN TEATRO MORATO, VIA S. ZENO 168 - BRESCIA

23/10/24
STONED JESUS + MONDO DRAG + THE ABBEY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

24/10/24
KING BUZZO E TREVOR DUNN
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

24/10/24
ZEKE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
DETTAGLI EVENTO
THE WHITE BUFFALO
25/10/2024
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
https://www.facebook.com/events/676045724571670?locale=it_IT
NOTE
Biglietti € 28 + ddp su TicketOne e Mailticket
ULTIMI COMMENTI
11/10/2024 - 09:10
DREAM THEATER: dettagli e singolo del nuovo album ''Parasomnia''
11/10/2024 - 10:04
HELLOWEEN: in arrivo il live album ''Live at Budokan'', guarda il video di ''Best Time''
18/10/2024 - 15:05
LUPPOLO IN ROCK: svelate altre tre band dell'edizione 2025
19/10/2024 - 09:34
SORDIDE: in arrivo il nuovo ''Ainsi Finit le Jour'', ascolta un brano
19/10/2024 - 09:39
SUIDAKRA: in streaming un singolo dal nuovo album in arrivo a novembre
18/10/2024 - 09:45
DGM: ecco ''Solitude'' dal nuovo disco ''Endless'
12/10/2024 - 10:51
JERRY CANTRELL: ascolta la titletrack di ''I Want Blood''
26/06/2024 - 22:42
STRYPER: disponibile l'inedito ''End of Days''
17/10/2024 - 11:37
STRYPER: guarda la clip di ''Betrayed by Love''
18/10/2024 - 00:34
LUMINARE CHRISTMAS!: ascolta ''You Look Like Christmas'' dal disco di debutto
ULTIMI COMMENTI
14/10/2024
Live Report
JET + I HATE MY VILLAGE
Alcatraz, Milano (MI), 26/09/2024
30/09/2024
Live Report
HAKEN
Teatro delle Celebrazioni, Bologna, 25/09/2024
16/09/2024
Live Report
SYLVAINE + PONTE DEL DIAVOLO
Ziggy Club, TORINO, 06/09/2024
13/04/2012
Articolo
IRON MAIDEN
Nicko McBrain, la biografia
09/03/2013
Intervista
INCHIUVATU
Rivoluzionare il metal in nome dell'Arte
ULTIMI COMMENTI
65
80
53
75
88
59
85
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     