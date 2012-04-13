25/10/24
THAW
Fading Backwards
25/10/24
SCHAMMASCH
The Maldoror Chants: Old Ocean
25/10/24
ANCIENT CURSE
Dimension 5
25/10/24
LEAGUE OF DISTORTION
Galvanize
25/10/24
DAYTONA
Garder La Flamme
25/10/24
DEVIN TOWNSEND
PowerNerd
25/10/24
PSYCHONAUT 4
...Of Mourning
25/10/24
HIM
When Love and Death Embrace - The Best of HIM 1997-2003
25/10/24
TURMION KATILOT
Reset
25/10/24
IOTUNN
Kinship
21/10/24
ROBERT PLANT
POLITEAMA ROSSETTI, LARGO GIORGIO GABER 1 - TRIESTE
21/10/24
CALIBRO 35
TEATRO DAL VERME - MILANO
21/10/24
THE STRUTS + BARNS COURTNEY
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO
22/10/24
SEPTICFLESH + EQUILIBRIUM + OCEANS + SCAR OF THE SUN
LEGEND CLUB - MILANO
22/10/24
GLASS ANIMALS + THE BIG MOON
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
22/10/24
ST. VINCENT
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO
23/10/24
ROBERT PLANT
GRAN TEATRO MORATO, VIA S. ZENO 168 - BRESCIA
23/10/24
STONED JESUS + MONDO DRAG + THE ABBEY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
24/10/24
KING BUZZO E TREVOR DUNN
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
24/10/24
ZEKE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO