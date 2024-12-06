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CORALLO, VIALE DELLA ROCCA 4 - SCANDIANO (REGGIO EMILIA)

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ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

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MUSICIPERCASO. PIAZZALE MARCONI 32 - PIACENZA

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STORMCROW + UNCTORIS
THE BEER NEST, VIA CALICE 30, LOC. PERTI - FINALE LIGURE (SV)

25/01/25
URAL + INFECTED + LILTH LEGACY
IL CAPOLINEA, VIA ANDREA D\'ORIA 20 - CIRIÈ (TO)

25/01/25
ALIEN VAMPIRES
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

25/01/25
BULLET-PROOF + NECROFILIA + ANARCA
PLØTEGHER HOUSE, VIA CASTEL BESENO 6 - BESENELLO (TN)

25/01/25
AMTHRYA + EXPIATORIA + FLOWERS IN DARK
COOPERATIVA RINASCITA ABBIATENSE, VIA MAGENTA 58 - ABBIATEGRASSO (MI)

25/01/25
LABYRINTH + DRAGONHAMMER + HOLY SHIRE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

25/01/25
SONIC WOLVES + TEMPLE OF DEIMOS + TROPIC SANTOS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI EVENTO
BERNTH, CHARLES BERTHOUD E OLA ENGLUND
30/01/2025
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
NOTE
Biglietti
Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da € 39,90 + d.p.
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