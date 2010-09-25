     
 
IN EVIDENZA
Album

Lionville
Supernatural
Autoprodotti

Colonnelli
Gli Implacabili
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/02/25
OBSCURA
A Sonication

07/02/25
MARKO HIETALA
Roses from the Deep

07/02/25
JINJER
Duél

07/02/25
EREB ALTOR
Hälsingemörker

07/02/25
SABER
Lost in Flames

07/02/25
BERLIAL
Nourishing the Disaster to Come

07/02/25
DREAM THEATER
Parasomnia

07/02/25
-(16)-
Guides For The Misguided

07/02/25
SAOR
Amidst the Ruins

07/02/25
THUNDERMOTHER
Dirty & Divine

CONCERTI

03/02/25
AIRBOURNE
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

05/02/25
OBSCURA + RINGS OF SATURN + GOROD
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

06/02/25
BLAZE BAYLEY
ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 1 - MANTOVA

06/02/25
GHIGO RENZULLI
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

06/02/25
JESSE THE FACCIO + VISCONTI + VANARIN
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

07/02/25
BLAZE BAYLEY
HOUSE OF ROCK, VIA POMPOSA 55 - RIMINI

07/02/25
REVERBER + SOUTHERN DRINKSTRUCION + HELLIGATORS + PHANTOM MENACE
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

07/02/25
𝗪𝗘 𝗙𝗨𝗖𝗞𝗜𝗡\' 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 (day 1)
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

07/02/25
ANIMAUX FORMIDABLES + TEXOPRINT
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA

07/02/25
𝖡𝖴𝖭̃𝖴𝖤𝖫 + 𝖭𝖠𝖣𝖲𝖠𝖳
BRONSON CLUB, VIA CELLA 50 - RAVENNA
DETTAGLI EVENTO
SET IT OFF
11/02/2025
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
https://www.facebook.com/events/262920106884663/
ULTIMI COMMENTI
03/02/2025 - 18:28
BLOODYWOOD: presentano ''Tadka'' dal nuovo ''Nu Delhi''
03/02/2025 - 18:46
CURSE OF CAIN: online il nuovo singolo
03/02/2025 - 10:38
AC/DC: in Italia a luglio
03/02/2025 - 10:27
ACT OF IMPALEMENT: ascolta il singolo ''Piercing the Heavens''
03/02/2025 - 10:54
DEFTONES: un concerto a Carroponte
24/01/2025 - 17:46
ELECTRIC CALLBOY: il video ufficiale di ''Elevator Operator''
01/02/2025 - 11:20
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: guarda il video ufficiale di ''Paloma''
29/01/2025 - 16:03
BEHEMOTH: dettagli e singolo del nuovo album ''The Shit ov God''
01/02/2025 - 11:17
NICKELBACK: il video di ''Tidal Wave'' dall'ultimo disco
29/01/2025 - 16:07
JINJER: ecco il video ufficiale di ''Duél''
ULTIMI COMMENTI
16/01/2025
Articolo
HOLLYBLOOD
#32 - Nosferatu
30/01/2025
Live Report
MAGNUM
O2 Forum Kentish Town, London, 21/01/2025
25/09/2010
Articolo
JOHN BONHAM
Bonzo e la bestia
27/12/2024
Articolo
I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO
Previsioni per il 2025
06/12/2024
Articolo
ABORYM
CULTURA DEL CHAOS - La biografia degli Aborym
ULTIMI COMMENTI
68
85
93
80
68
90
65
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     