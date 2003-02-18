03/01/25
PATRIARKH
ПРОРОК ИЛИЯ
03/01/25
PATRIARKH
Prophet Ilja
10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1
10/01/25
MALIA
One Grass Skirt to London
10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces
10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers
10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead
10/01/25
TREMONTI
The End Will Show Us How
10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]
14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side
02/01/25
QUERCIA + LEITA + MEANT + CÓLGATE
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)
03/01/25
SFREGIO + TOXIC YOUTH + KIMERA + EXARCHY
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO
04/01/25
I HATE MY VILLAGE
EREMO CLUB, S.P. MOLFETTA, VIA GIOVINAZZO, KM 779 - MOLFETTA (BA)
04/01/25
RUNOVER + MHELA + DEATH OF THE VILLAINS
BORDERLINE PISA, VIA GIOVANNI CARMIGNANI 10 - PISA
04/01/25
SPLEEN
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
04/01/25
GRACE DARKLING
MUSIC FACTORY LIVE, VIA DIRITTA 9 -CREMONA
04/01/25
THE UOZARD
ARAN ISLAND, VIA BARBERINESE 79/81 - CAMPI BISENZIO (FI)
05/01/25
I HATE MY VILLAGE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA
05/01/25
GRACE DARKLING
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
05/01/25
NOAGE + KARON + guest
LET IT BEER, PIAZZA DELLE CROCIATE 26/28 - ROMA