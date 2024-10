DETTAGLI EVENTO 𝐌𝐎𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐃𝐎𝐎𝐌 𝐅𝐄𝐒𝐓 19/10/2024 DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO) https://www.facebook.com/events/889836363169283/?ref=newsfeed GRUPPI

CRIMSON DAWN +

EXPIATORIA +

IV SIGILLO NOTE

Contributo artisti: 10€ in cassa