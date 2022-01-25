     
 
IN EVIDENZA
Album

Athena XIX
Everflow Pt 1: Frames of Humanity
Autoprodotti

Colonnelli
Gli Implacabili
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/01/25
THE HELLACOPTERS
Overdriver

31/01/25
THE WAVE AND THE PARTICLE
Electric Sheep

31/01/25
ZERO ABSOLU
La Soignée

31/01/25
PENTAGRAM
Lightning in a Bottle

31/01/25
REVENGE (CAN)
Violation.Strife.Abominate

31/01/25
G3
Reunion Live [Live Album]

31/01/25
ANDE
De Schemering van Werelden

31/01/25
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Give Us the Moon

31/01/25
PYRE
Where Obscurity Sways

31/01/25
SELVANS
Saturnalia

CONCERTI

30/01/25
BERNTH, CHARLES BERTHOUD E OLA ENGLUND
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

30/01/25
PINO SCOTTO
REVEL - TREVIGLIO (BG)

31/01/25
IL BALLETTO DI BRONZO + IL SEGNO DEL COMANDO
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO

31/01/25
NECRODEATH + WHISKEY RITUAL + NEL BUIO + IGNOBLETH
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA

31/01/25
THE RUMJACKS
VHS - RETRÒ CLUB, VIA 4 NOVEMBRE 13 - SCANDICCI (FI)

31/01/25
ULTRA SUNN + THIS ETERNAL DECAY
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

31/01/25
LEM + NOPE + RAPTORZ
C.I.Q., VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO

31/01/25
DYLAN FOWLER
SIX BARS JAIL, VIA DELLE MASSE 38 - FIRENZE

31/01/25
EXTREMA
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

31/01/25
LA GUARIDA DE LOS TIGRES + CRYSTAL BALLS
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
DETTAGLI EVENTO
BLAZE BAYLEY
07/02/2025
HOUSE OF ROCK, VIA POMPOSA 55 - RIMINI
ULTIMI COMMENTI
30/01/2025 - 17:39
MESSA: dettagli e singolo del nuovo ''The Spin''
30/01/2025 - 18:12
THE WHO: due concerti la prossima estate
30/01/2025 - 18:07
LUPPOLO IN ROCK: Cradle of Filth headliner del terzo giorno
29/01/2025 - 16:07
JINJER: ecco il video ufficiale di ''Duél''
30/01/2025 - 17:59
EPICA: annunciato il nuovo ''Aspiral'', guarda il video di ''Arcana''
29/01/2025 - 16:03
BEHEMOTH: dettagli e singolo del nuovo album ''The Shit ov God''
30/01/2025 - 11:15
SUN DONT SHINE: ascolta l'inedita ''The Promise Song''
30/01/2025 - 00:20
THE DARKNESS: ascolta ''Rock and Roll Party Cowboy'' dal nuovo ''Dreams on Toast''
25/01/2022 - 12:51
PAIN OF SALVATION: in studio per registrare il nuovo ''The Deep End''
24/01/2025 - 17:46
ELECTRIC CALLBOY: il video ufficiale di ''Elevator Operator''
ULTIMI COMMENTI
16/01/2025
Articolo
HOLLYBLOOD
#32 - Nosferatu
27/12/2024
Articolo
I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO
Previsioni per il 2025
06/12/2024
Articolo
ABORYM
CULTURA DEL CHAOS - La biografia degli Aborym
12/01/2025
Articolo
METALLIZED CHARTS 2024
Le classifiche della Redazione
06/01/2025
Articolo
L`ANNO DI METALLIZED IN NUMERI
Retrospettiva statistica - 2024
ULTIMI COMMENTI
82
97
79
69
85
74
85
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     