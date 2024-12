DETTAGLI EVENTO PANDEMONIUM OVER LUGANO 18/01/2025 STUDIO FOCE, VIA FOCE 1 – LUGANO https://www.facebook.com/events/529759896205963?active_tab=about GRUPPI

AEROPHAGIC CORPSES +

CONSTANT HUNGER +

ABYSSIAN +

NOISE IN MYSELF +

DARKHOLD NOTE

INGRESSO: 15 CHF in prevendita, 20 CHF in cassa (accettati euro)



LINK PREVENDITE: https://biglietteria.ch/evento/pandemonium-over-lugano-2025-01-18-lugano/6978/detail