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𝐌𝐎𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐃𝐎𝐎𝐌 𝐅𝐄𝐒𝐓
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SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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METAL INVASION 2024
SINIGO - EX DOPOLAVORO, VIA NAZIONALE 98 - (MERANO BZ)

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MELTING CLOCK + G.C.NERI & THE BLUE BRAINS
CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA
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