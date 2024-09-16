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27/10/24
THE WHITE BUFFALO
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE

27/10/24
REB BEACH & THE BAD BOYS
REVOLUTION LIVE CLUB - COLCERESA (VI)

27/10/24
GURRIERS
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA

27/10/24
CELESTE + THØRN
ARCI BELLEZZA- MILANO

27/10/24
THE OSSUARY + CHAINS
PUNKY REGGAE PUB, VIA BARBARIGO 17, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)

28/10/24
KIM GORDON
ALCATRAZ - MILANO

28/10/24
THE UNKNOWNS
RAINDOGS HOUSE, P.ZZA REBAGLIATI 1 - SAVONA

29/10/24
THE WHITE BUFFALO
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

29/10/24
PAT METHENY
TEATRO CARLO FELICE - GENOVA

30/10/24
THE GEMS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
DETTAGLI EVENTO
PAT METHENY
29/10/2024
TEATRO CARLO FELICE - GENOVA
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26/10/2024 - 09:03
TARJA: online il singolo ''Ciaran's Well'' dal nuovo live
26/10/2024 - 09:13
YOTH IRIA: disponibile un video da ''Blazing Inferno''
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IRON MAIDEN: è deceduto Paul Di'Anno
25/10/2024 - 10:24
LINKIN PARK: disponibile la nuova ''Over Each Other'' dal prossimo album
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HARAKIRI FOR THE SKY: disponibile ''With Autumn I'll Surrender'' da ''Scorched Earth''
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SCHAMMASCH: ascolta tutto il nuovo album
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DREAM THEATER: dettagli e singolo del nuovo album ''Parasomnia''
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EPICA: online la nuova ''The Ghost In Me (Danse Macabre)''
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PSYCHONAUT 4: ascolta il nuovo album ''...Of Mourning''
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21/10/2024
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La musica e il dramma della vita
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Alcatraz, Milano (MI), 26/09/2024
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Teatro delle Celebrazioni, Bologna, 25/09/2024
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