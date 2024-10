DETTAGLI EVENTO METAL INVASION 2024 19/10/2024 SINIGO - EX DOPOLAVORO, VIA NAZIONALE 98 - (MERANO BZ) https://www.facebook.com/events/1750033539250908/?ref=newsfeed GRUPPI

GENUS ORDINIS DEI +

ORGANIC +

BROTHERS OF NO ONE +

MASSCARNAGE +

ORKI +

DETONATION BOULEVAR +

GORE GONZOLA