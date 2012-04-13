16/10/24
CANDY
Flipping
17/10/24
GHOSTHEART NEBULA
Blackshift
17/10/24
HARVESTMAN
Triptych: Part Three
18/10/24
WINDING ROAD
Fill My Sails
18/10/24
NEVER OBEY AGAIN
Trust
18/10/24
OTTONE PESANTE
Scrolls of War
18/10/24
ASHEN TOMB
Ecstatic Death Reign
18/10/24
MOTHER OF GRAVES
The Periapt of Absence
18/10/24
IMMORTAL BIRD
Sin Querencia
18/10/24
CHRYSALID
Breaking the Chains
16/10/24
IN FLAMES + ARCH ENEMY + SOILWORK
ALCATRAZ - MILANO
16/10/24
DUFF MCKAGAN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
16/10/24
MIZMOR
ZIGGY CLUB - TORINO
16/10/24
MIZMOR + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
16/10/24
THE BODY & DIS FIG + UNIFORM + BAD BREEDING
TEATRO POLIVALENTE OCCUPATO, VIA SIEPELUNGA - BOLOGNA
17/10/24
ROBERT PLANT
TEATRO SOCIALE, VIA VINCENZO BELLINI 3 - COMO
17/10/24
1349 + KAMPFAR + AFSKY
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
17/10/24
CRASH TEST DUMMIES
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
18/10/24
ROBERT PLANT
PALASPORT, VIA RESIA 39 - BOLZANO
18/10/24
NECROPHOBIC + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)