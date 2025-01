DETTAGLI EVENTO A DAY OF DARKNESS II 18/01/2025 SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI) https://www.facebook.com/events/1221606095722221/ GRUPPI

- FORGOTTEN TOMB (IT) old school set

- THY LIGHT (BRA) prima volta in italia

- NOCTURNAL DEPRESSION (FRA) \"Spleen Black Metal\" set

- PSYCHONAUT 4 (GA)

+ more tba NOTE

INGRESSO CON TESSERA ACSI

LINK per il tesseramento online: https://entro.in/slaughterclub