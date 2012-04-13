17/10/24
HARVESTMAN
Triptych: Part Three
17/10/24
GHOSTHEART NEBULA
Blackshift
18/10/24
CAPILLA ARDIENTE
Where Gods Live and Men Die
18/10/24
AIWAZ
Darrkh... It Is!
18/10/24
ASHEN TOMB
Ecstatic Death Reign
18/10/24
FIVE THE HIEROPHANT
Apeiron
18/10/24
MOTHER OF GRAVES
The Periapt of Absence
18/10/24
IMMORTAL BIRD
Sin Querencia
18/10/24
CHRYSALID
Breaking the Chains
18/10/24
FATE
Reconnect N Ignite
17/10/24
ROBERT PLANT
TEATRO SOCIALE, VIA VINCENZO BELLINI 3 - COMO
17/10/24
1349 + KAMPFAR + AFSKY
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
17/10/24
CRASH TEST DUMMIES
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
18/10/24
ROBERT PLANT
PALASPORT, VIA RESIA 39 - BOLZANO
18/10/24
NECROPHOBIC + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
18/10/24
UNPROCESSED
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
18/10/24
STEWART COPELAND
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
18/10/24
UNPROCESSED + AVRALIZE
LEGEND CLUB - MILANO
18/10/24
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
DRUSO - RANICA (BG)
18/10/24
CRYSTAL VIPER + SAVAGE MASTER
ZIGGY CLUB -TORINO