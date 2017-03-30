     
 
IN EVIDENZA
Album

Jinjer
Duél
Autoprodotti

All That Remains
Antifragile
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

01/03/25
AS THE WORLD DIES
Nebula

04/03/25
FRACTAL UNIVERSE
The Great Filters

06/03/25
ISTAPP
Sól Tér Sortna

07/03/25
SCALPTURE
Landkrieg

07/03/25
IMPURITY
The Eternal Sleep

07/03/25
OVERDRIVERS
Glory or Nothing

07/03/25
THIS GIFT IS A CURSE
Heir

07/03/25
CROWN MAGNETAR
Punishment

07/03/25
MINDWARS
V [Reissue]

07/03/25
SHRINE OF DENIAL
I, Moloch

CONCERTI

01/03/25
NARGAROTH + ADVERSAM + BLACK RAPTUS + DEMONIUM ASCENSION
CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO)

01/03/25
DOMINE & EMBRACE OF SOULS +Special Guest
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

01/03/25
RICK WAKEMAN
TEATRO GAVAZZENI - SERIATE (BG)

01/03/25
URAL + UGLY GOD BASTARDS + BAD NEWS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

01/03/25
TREVES BLUES BAND & LOU MARINI
SANTOMATO LIVE CLUB, VIA MONTALESE 25/A - PISTOIA

01/03/25
DISTRUZIONE + CRIMINAL MADHOUSE CONSPIRACY + LESNAR SUPLEX
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

02/03/25
DEWOLFF
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

02/03/25
RICK WAKEMAN
AUDITORIUM PAGANINI - PARMA

03/03/25
MICHAEL KIWANUKA
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

03/03/25
RICK WAKEMAN
TEATRO DIEGO FABBRI - FORLÌ
DETTAGLI EVENTO
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
08/03/2025
OGR - TORINO
ULTIMI COMMENTI
27/02/2025 - 15:57
DON AIREY: l'audio del singolo ''Moon Rising'' dal nuovo album
01/03/2025 - 12:30
NATIONWIDE: ascolta la cover di ''Danger Zone'' di Kenny Loggins
27/02/2025 - 15:49
AVULSED: ascolta il nuovo album ''Phoenix Cryptobiosis''
28/02/2025 - 17:50
YNGWIE MALMSTEEN: al lavoro su un nuovo disco
28/02/2025 - 17:45
ANCIENT BARDS: ascolta il nuovo singolo
18/02/2025 - 10:07
MACHINE HEAD: dettagli e singolo del nuovo album ''Unatøned''
25/02/2025 - 13:24
GAME OVER: disponibile il video di ''Lust For Blood''
28/02/2025 - 11:51
FOLKSTONE: pubblicato il nuovo singolo ''Alabastro''
27/02/2025 - 08:46
ANNIHILATOR: è deceduto l'ex cantante Coburn Pharr
27/02/2025 - 08:43
GRIMA: guarda il video ufficiale di ''Beyond the Dark Horizon''
ULTIMI COMMENTI
23/02/2025
Live Report
PANTERA + POWER TRIP + KING PARROT
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 12/02/2025
16/01/2025
Articolo
HOLLYBLOOD
#32 - Nosferatu
30/01/2025
Live Report
MAGNUM
O2 Forum Kentish Town, London, 21/01/2025
14/02/2025
Live Report
BLAZE BAYLEY
Traffic Live Club, Roma (RM), 08/02/2025
06/04/2017
Live Report
BLAZE BAYLEY + ADAMAS
Officine Sonore, Vercelli (VC) - 30/03/2017
ULTIMI COMMENTI
80
50
85
88
78
85
86
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     