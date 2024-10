DETTAGLI EVENTO ESSENZA + 7 DAYS WALK 26/10/2024 ARTELICA, ARCI, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 5 - SOLETO (LE) https://www.facebook.com/events/2063268274075697/?ref=newsfeed NOTE

L\'ingresso gratuito per chi in possesso della tessera arci 2024/2025. Per chi non la possiede, sar necessario effettuare, all\'ingresso, il tesseramento.