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23/10/24
ROBERT PLANT
GRAN TEATRO MORATO, VIA S. ZENO 168 - BRESCIA

23/10/24
STONED JESUS + MONDO DRAG + THE ABBEY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

24/10/24
KING BUZZO E TREVOR DUNN
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

24/10/24
ZEKE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

24/10/24
JETHRO TULL
PALAPARTENOPE, VIA CORRADO BARBAGALLO 31 - NAPOLI

24/10/24
BINEURAL + MELEE
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

25/10/24
VISIONS OF ATLANTIS + GUESTS
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)

25/10/24
KING BUZZO E TREVOR DUNN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

25/10/24
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

25/10/24
THE WHITE BUFFALO
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
DETTAGLI EVENTO
IL SILENZIO DELLE VERGINI + SAPIENTIA ET GAUDIUM
26/10/2024
B-FOLK, VIA DEI FAGGI 129A - ROMA
https://www.facebook.com/events/1206211637320675/?ref=newsfeed
NOTE
Inizio concerto ore 22.00;
ingresso 5€ + 3€ di tessera associativa Asso.N.A.M.
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