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THE RAVEN AGE + DISCONNECTED
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

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RYAN ADAMS
TEATRO DAL VERME - MILANO

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GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

26/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

26/03/25
BDRMM
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

27/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
AUDIODROME LIVE CLUB, STRADA MONGINA 9 - MONCALIERI (TO)

27/03/25
RIVERS OF NIHIL + CYNIC + BEYOND CREATION + DÅÅTH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

27/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

27/03/25
BDRMM
TPO, VIA CASARINI 17/5 - BOLOGNA

28/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
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02/04/2025
DRUSO - RANICA (BG)
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