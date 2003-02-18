10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead
10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1
10/01/25
MALIA
One Grass Skirt to London
10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers
10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]
10/01/25
TREMONTI
The End Will Show Us How
10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces
14/01/25
RUDRA
Antithesis
14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side
17/01/25
Haxkapell
Om Jordens Blod och Urgravens Grepp
05/01/25
I HATE MY VILLAGE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA
05/01/25
GRACE DARKLING
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
05/01/25
NOAGE + KARON + guest
LET IT BEER, PIAZZA DELLE CROCIATE 26/28 - ROMA
05/01/25
ISAAK + THE MAGOGAS + LATE!
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
05/01/25
HELLCRASH
EXCALIBUR PUB, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 64 - CHIAVARI (GE)
10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
10/01/25
LLEROY + DIEVEL + KHA!
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO
10/01/25
DIAFRAMMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE