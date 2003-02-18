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THE HALO EFFECT
March of the Undead

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Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

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One Grass Skirt to London

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Year of the Four Emperors [EP]

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The End Will Show Us How

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Haxkapell
Om Jordens Blod och Urgravens Grepp

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05/01/25
I HATE MY VILLAGE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA

05/01/25
GRACE DARKLING
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

05/01/25
NOAGE + KARON + guest
LET IT BEER, PIAZZA DELLE CROCIATE 26/28 - ROMA

05/01/25
ISAAK + THE MAGOGAS + LATE!
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

05/01/25
HELLCRASH
EXCALIBUR PUB, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 64 - CHIAVARI (GE)

10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

10/01/25
LLEROY + DIEVEL + KHA!
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

10/01/25
DIAFRAMMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
DETTAGLI EVENTO
PSYCHONAUT 4 + SUPPORT
19/01/2025
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/s/psychonaut-4-support-alchemica/1069946594379703/
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