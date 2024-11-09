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BONFIRE
Higher Ground

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19/01/25
PSYCHONAUT 4 + SUPPORT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

19/01/25
NOVERTE + DAGERMAN + ASHEEN HANDS
COA T28, VIA DEI TRANSITI 28 - MILANO

21/01/25
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA PETRASSI), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

22/01/25
STICK TO YOUR GUNS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

22/01/25
SAVANA FUNK
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

23/01/25
TRAITRS
ROCK’N’ROLL CLUB - RHO (MI)

24/01/25
PADOVA BLACK METAL FEST III
GRIND HOUSE CLUB, VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 37 - PADOVA

24/01/25
ROCKETS
TEATRO ASTRA - SCHIO (VI)

24/01/25
KINGCROW + GHOST ON MARS + HEARTACHE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

24/01/25
REVERIE + PUT PÚRANA + DAGERMAN
SOS FORNACE, VIA RISORGIMENTO 18 - RHO
DETTAGLI EVENTO
PADOVA BLACK METAL FEST III
24/01/2025
GRIND HOUSE CLUB, VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 37 - PADOVA
https://www.facebook.com/events/925944259453170/
GRUPPI
EXITIUM +
TULPA +
BØNES +
STRJA +
NOTE
ORE 21:00
INGRESSO: 10€ + TESSERA ACSI: 10€
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