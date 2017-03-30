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ANDY TIMMONS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

18/02/25
JETHRO TULL
GRAN TEATRO GEOX, VIA GIUSEPPE TASSINARI 1 - PADOVA

19/02/25
ENTERPRISE EARTH DISTANT + TEN SECONDS OF LIFE + HARBINGER
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

19/02/25
ROCKETS
TEATRO DELLA CORTE IVO CHIESA - GENOVA

20/02/25
QUEENSRŸCHE + NIGHT DEMON
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

20/02/25
UNLEASH THE ARCHERS + STIKER + SEVEN KINGDOMS
LEGEND CLUB - MILANO

20/02/25
JETHRO TULL
TEATRO CARTIERE CARRARA FIRENZE, LUNGARNO ALDO MORO 1A - FIRENZE

20/02/25
WILLIAM FITZSIMMONS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

20/02/25
FRANZ FERDINAND
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

20/02/25
ANIMAUX FORMIDABLES
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO
DETTAGLI EVENTO
CANCER
23/02/2025
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
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