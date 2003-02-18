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Prophet Ilja
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10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1
10/01/25
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One Grass Skirt to London
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10/01/25
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March of the Undead
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Year of the Four Emperors [EP]
14/01/25
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CALABRIAN METAL INFERNO FEST
HEMINGWAY CLUB - CATANZARO
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CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
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HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
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SKANNERS + ANGUISH FORCE + SACRO ORDINE
PIPPO FOODCHILLSTAGE, VIA LUIGI CADORNA 18 - BOLZANO
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TULPA + SUICIDAL ANXIETY + CROWN OF THORNS
NEVERMIND, VIA MAURO AMORUSO MANZARI 62/7A - BARI
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BLEEDING ROT + KRYSTO
GARAGE 7/9, VIA VEZZOLA 7 - TERAMO
28/12/24
HUNGRY LIKE RAKOWITZ + INFALL + IRMA
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28/12/24
THE CLEOPATRAS
GLUE, VIALE MANFREDO FANTI 20 - FIRENZE