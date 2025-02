DETTAGLI EVENTO MARDUK + DOODSWENS + IRAE 22/02/2025 THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) NOTE

I biglietti sono disponibili:

– In cassa 35,00€

– In prevendita 30,00€ + ddp, disponibile al link: https://link.dice.fm/u1897af2bdd8



INGRESSO RISERVATO AI SOCI

pre-tessamento online al link www.thefactoryvr.com/tesseramento