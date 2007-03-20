21/03/25
TOWER
Let There Be Dark
21/03/25
EMBRIONAL
Inherited Tendencies for Self-Destruction
21/03/25
ALIEN
When Yesterday Comes Around
21/03/25
SOMETIME IN FEBRUARY
Where Mountains Hide
21/03/25
IMPERIAL TRIUMPHANT
GoldStar
21/03/25
GATES TO HELL
Death Comes to All
21/03/25
SPIRITWORLD
Helldorado
21/03/25
HEART LINE
Falling Haven
21/03/25
DISARMONIA MUNDI
The Dormant Stranger
21/03/25
CRADLE OF FILTH
The Screaming Of The Valkyries
21/03/25
BRIDEAR
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
21/03/25
THE MEFFS
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
22/03/25
PUNKREAS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
22/03/25
MASS EXTERMINATION FEST
DEVILS AREA – BIKERS CORNER, VIA DELLA TECNICA 2 - SAN CESARIO SUL PANARO (MO)
22/03/25
FLATMATES 205
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
22/03/25
THE MEFFS
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
22/03/25
ANIMAUX FORMIDABLES
DARSENA LIVE MUSIC - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
24/03/25
THE RAVEN AGE + DISCONNECTED
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
24/03/25
RYAN ADAMS
TEATRO DAL VERME - MILANO
25/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA