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27/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
AUDIODROME LIVE CLUB, STRADA MONGINA 9 - MONCALIERI (TO)

27/03/25
RIVERS OF NIHIL + CYNIC + BEYOND CREATION + DÅÅTH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

27/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

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BDRMM
TPO, VIA CASARINI 17/5 - BOLOGNA

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