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SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

11/02/25
MARILYN MANSON
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

11/02/25
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

11/02/25
ROCKETS
TEATRO ALFIERI - TORINO

12/02/25
ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

12/02/25
ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

12/02/25
PANTERA + POWER TRIP + GUESTS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)

12/02/25
SILENT PLANET + LIKE MOTHS TO FLAMES + VEXED + AVOID
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

12/02/25
SOUL ASYLUM
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

13/02/25
ROYAL REPUBLIC
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
DETTAGLI EVENTO
DISTRUZIONE + BRAINSORE + HATRED FIELDS
15/02/2025
CENTRALE 66 - MODENA
https://facebook.com/events/s/distruzione-brainsore-hatred-f/557125790373922/
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