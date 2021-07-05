24/01/25
AVATARIUM
Between You, God, The Devil and The Dead
24/01/25
THE FERRYMEN
Iron Will
24/01/25
END OF GREEN
Twinfinity
24/01/25
RIVERSIDE
Live ID.
24/01/25
THE GREAT OLD ONES
Kadath
24/01/25
MOGWAI
The Bad Fire
24/01/25
UNREQVITED
A Pathway to the Moon
24/01/25
THIN LIZZY
Acoustic Sessions
24/01/25
NEKOMATA
Euphoria
24/01/25
LABYRINTH
In the Vanishing Echoes of Goodbye
21/01/25
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA PETRASSI), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
22/01/25
STICK TO YOUR GUNS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
22/01/25
SAVANA FUNK
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
23/01/25
TRAITRS
ROCK’N’ROLL CLUB - RHO (MI)
24/01/25
PADOVA BLACK METAL FEST III
GRIND HOUSE CLUB, VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 37 - PADOVA
24/01/25
ROCKETS
TEATRO ASTRA - SCHIO (VI)
24/01/25
KINGCROW + GHOST ON MARS + HEARTACHE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
24/01/25
REVERIE + PUT PÚRANA + DAGERMAN
SOS FORNACE, VIA RISORGIMENTO 18 - RHO
24/01/25
LET THEM FALL + A REASON TO BEGIN
HYDRO, VIA GIOVANNI BATTISTA SERRALUNGA 25 - BIELLA
24/01/25
THE WINSTONS + THOMAS GREENWOOD & THE TALISMANS
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)