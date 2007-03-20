18/03/25
PREDATOR
Unsafe Space
20/03/25
SCULFORGE
Cosmic Crusade Chronicles
21/03/25
IMPERIAL TRIUMPHANT
GoldStar
21/03/25
HEART LINE
Falling Haven
21/03/25
DISARMONIA MUNDI
The Dormant Stranger
21/03/25
WYTHERSAKE
At War with Their Divinity
21/03/25
ALIEN
When Yesterday Comes Around
21/03/25
SPIRITWORLD
Helldorado
21/03/25
SOMETIME IN FEBRUARY
Where Mountains Hide
21/03/25
BLOODYWOOD
Nu Delhi
16/03/25
BILK
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
18/03/25
CARVIN JONES
LEGEND CLUB - MILANO
19/03/25
SERIOUS BLACK
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
20/03/25
THE MEFFS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
21/03/25
BRIDEAR
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
21/03/25
THE MEFFS
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
22/03/25
PUNKREAS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
22/03/25
MASS EXTERMINATION FEST
DEVILS AREA – BIKERS CORNER, VIA DELLA TECNICA 2 - SAN CESARIO SUL PANARO (MO)
22/03/25
FLATMATES 205
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
22/03/25
THE MEFFS
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)