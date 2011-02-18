27/12/24
DOMINUM
The Dead Don`t Die
27/12/24
RAUHBEIN
Adrenalin
27/12/24
CMPT
Na Utrini
03/01/25
PATRIARKH
Prophet Ilja
03/01/25
PATRIARKH
ПРОРОК ИЛИЯ
10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces
10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1
10/01/25
MALIA
One Grass Skirt to London
10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers
10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]
26/12/24
NEXXT + STIGE + REALITY GREY
MIDNIGHT PUB LIVE MATERA, VIA DELL\'AGRICOLTURA - MATERA
26/12/24
MEEK HOKUM
NXT, PIAZZALE DEGLI ALPINI - BERGAMO
26/12/24
SPLEEN + OFF LIGHTS
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
26/12/24
THE SKULLBREAKERS
L\'ARLECCHINO SHOW BAR, VIA PAPA INNOCENZO XI 37 - VEDANO OLONA (VA)
27/12/24
GRAVE MIASMA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
27/12/24
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
CASA DELLA MUSICA – NAPOLI
27/12/24
EDOARDO BENNATO
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
27/12/24
STORMLORD + AETHERIS + TULPA + WEREWOLF
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
27/12/24
UZEDA
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
27/12/24
STORMLORD + WEREWOLF + TULPA + AETHERIS
METROPOLIS MUSIC CLUB - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)