20/03/25
SCULFORGE
Cosmic Crusade Chronicles
21/03/25
CORPUS OFFAL
Corpus Offal
21/03/25
EMBRIONAL
Inherited Tendencies for Self-Destruction
21/03/25
ALIEN
When Yesterday Comes Around
21/03/25
GATES TO HELL
Death Comes to All
21/03/25
SOMETIME IN FEBRUARY
Where Mountains Hide
21/03/25
IMPERIAL TRIUMPHANT
GoldStar
21/03/25
HEART LINE
Falling Haven
21/03/25
SPIRITWORLD
Helldorado
21/03/25
AVERSED
Erasure of Color
19/03/25
SERIOUS BLACK
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
20/03/25
THE MEFFS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
21/03/25
BRIDEAR
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
21/03/25
THE MEFFS
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
22/03/25
PUNKREAS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
22/03/25
MASS EXTERMINATION FEST
DEVILS AREA – BIKERS CORNER, VIA DELLA TECNICA 2 - SAN CESARIO SUL PANARO (MO)
22/03/25
FLATMATES 205
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
22/03/25
THE MEFFS
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
22/03/25
ANIMAUX FORMIDABLES
DARSENA LIVE MUSIC - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
24/03/25
THE RAVEN AGE + DISCONNECTED
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO