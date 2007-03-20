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27/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
AUDIODROME LIVE CLUB, STRADA MONGINA 9 - MONCALIERI (TO)

27/03/25
RIVERS OF NIHIL + CYNIC + BEYOND CREATION + DÅÅTH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

27/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

27/03/25
BDRMM
TPO, VIA CASARINI 17/5 - BOLOGNA

28/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

28/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

28/03/25
DISCOMOSTRO & guests
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

28/03/25
KARMA
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

28/03/25
FOLKSTONE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
DETTAGLI EVENTO
ASGARD
05/04/2025
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
https://www.facebook.com/events/1500007843982730/
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