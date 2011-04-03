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Gary Moore Live - Live From Baloise Session

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20/05/25
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SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

20/05/25
GOTTHARD + ECLIPSE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

23/05/25
THE GET UP KIDS
THE CAGE - LIVORNO

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THE GET UP KIDS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

25/05/25
THE GET UP KIDS
LEGEND CLUB - MILANO

26/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

27/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

29/05/25
O.R.k. + LAMBSTONE + STREA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

31/05/25
THE JESUS LIZARD
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA

31/05/25
JERRY CANTRELL
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
DETTAGLI EVENTO
KING DIAMOND + PARADISE LOST
16/06/2025
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KING DIAMOND +
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