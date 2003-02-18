     
 
IN EVIDENZA
Album

Frozen Crown
War Hearts
Autoprodotti

Colonnelli
Gli Implacabili
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead

10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

10/01/25
MALIA
One Grass Skirt to London

10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers

10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]

10/01/25
TREMONTI
The End Will Show Us How

10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces

14/01/25
RUDRA
Antithesis

14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side

17/01/25
Haxkapell
Om Jordens Blod och Urgravens Grepp

CONCERTI

10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

10/01/25
LLEROY + DIEVEL + KHA!
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

10/01/25
DIAFRAMMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

12/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

13/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

15/01/25
DARK FUNERAL + FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + KAMI NO IKARI
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
DETTAGLI EVENTO
NOVERTE + DAGERMAN + ASHEEN HANDS
19/01/2025
COA T28, VIA DEI TRANSITI 28 - MILANO
https://www.facebook.com/events/3797543113792751?active_tab=about
NOTE
Dalle h. 18:00
ULTIMI COMMENTI
03/01/2025 - 18:28
AVENGED SEVENFOLD: una data a Milano il prossimo giugno
27/12/2024 - 13:41
LUPPOLO IN ROCK: altri annunci per l'edizione 2025
22/10/2024 - 20:52
PATRIARKH: a gennaio il nuovo album
03/01/2025 - 11:22
PENTAGRAM: online il singolo ''Live Again'' dal nuovo album
02/01/2025 - 18:24
GIRISH AND THE CHRONICLES: ecco la clip live di ''Killer of the Night''
02/01/2025 - 17:37
CLOVEN HOOF: è scomparso l'ex-cantante Russ North
28/12/2024 - 11:18
NEVERMORE: annunciato il ritorno in attività
02/01/2025 - 12:35
VOLBEAT: completato il nuovo disco in studio
30/12/2024 - 10:39
AGNOSTIC FRONT: a gennaio in studio di registrazione
01/01/2025 - 21:40
LIV KRISTINE: ad aprile il nuovo ''Amor Vincit Omnia''
ULTIMI COMMENTI
20/02/2003
Live Report
OPETH
New Age, Roncade (TV), 18/02/2003
25/12/2024
Articolo
BUON NATALLO
PARTE SESTA: Il Secret Santa
27/12/2024
Articolo
I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO
Previsioni per il 2025
22/12/2024
Live Report
ANTHRAX + KREATOR + TESTAMENT
Alcatraz, Milano (MI), 06/12/2024
06/12/2024
Articolo
ABORYM
CULTURA DEL CHAOS - La biografia degli Aborym
ULTIMI COMMENTI
85
76
77
95
72
80
88
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     