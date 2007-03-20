     
 
IN EVIDENZA
Album

Avantasia
Here Be Dragons
Autoprodotti

All That Remains
Antifragile
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/03/25
SCULFORGE
Cosmic Crusade Chronicles

21/03/25
CORPUS OFFAL
Corpus Offal

21/03/25
EMBRIONAL
Inherited Tendencies for Self-Destruction

21/03/25
ALIEN
When Yesterday Comes Around

21/03/25
GATES TO HELL
Death Comes to All

21/03/25
SOMETIME IN FEBRUARY
Where Mountains Hide

21/03/25
IMPERIAL TRIUMPHANT
GoldStar

21/03/25
HEART LINE
Falling Haven

21/03/25
SPIRITWORLD
Helldorado

21/03/25
AVERSED
Erasure of Color

CONCERTI

19/03/25
SERIOUS BLACK
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

20/03/25
THE MEFFS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

21/03/25
BRIDEAR
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

21/03/25
THE MEFFS
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA

22/03/25
PUNKREAS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

22/03/25
MASS EXTERMINATION FEST
DEVILS AREA – BIKERS CORNER, VIA DELLA TECNICA 2 - SAN CESARIO SUL PANARO (MO)

22/03/25
FLATMATES 205
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

22/03/25
THE MEFFS
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

22/03/25
ANIMAUX FORMIDABLES
DARSENA LIVE MUSIC - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

24/03/25
THE RAVEN AGE + DISCONNECTED
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

DETTAGLI EVENTO
DISCOMOSTRO & guests
28/03/2025
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
https://www.facebook.com/events/603337522363872
GRUPPI
DISCOMOSTRO +
HOBOS +
PUT PURANA +
RESCÜE CAT +
CIRCUS PUNK
NOTE
Prevendite disponibili su DICE: https://link.dice.fm/Rcb41c1e0f13
Dalle 19:30
ULTIMI COMMENTI
18/03/2025 - 21:21
METAL FOR EMERGENCY: annunciati i primi dettagli della nuova edizione
18/03/2025 - 09:43
KATATONIA: si separano da Anders Nyström
18/03/2025 - 10:07
PENTAGRAM: tre date in Italia
18/03/2025 - 10:00
BLOOD MONOLITH: il debutto ''The Calling Of Fire'' a maggio, online un brano
16/03/2025 - 18:09
CANDICE NIGHT: ascolta ''The Last Goodbye'' con Ritchie Blackmore
14/03/2025 - 18:33
DON FELDER: in arrivo il nuovo album
13/03/2025 - 09:41
EPICA: guarda il video di ''T.I.M.E.'' dal nuovo disco
12/03/2025 - 12:11
PAT TRAVERS: ad aprile esce ''Live in Baltimore 1982''
14/03/2025 - 21:16
CATTLE DECAPITATION: una data in Italia
14/03/2025 - 10:29
GIANT: a maggio esce ''Stand and Deliver'', ascolta la nuova ''Hold the Night''
ULTIMI COMMENTI
20/03/07
Intervista
WITCHFINDER GENERAL
Parlano Phil e Derm
07/03/2025
Intervista
BEDSORE
Sogni come Desideri
18/09/2008
Articolo
JURASSIC ROCK
#1 Grand Funk Railroad
23/02/2025
Live Report
PANTERA + POWER TRIP + KING PARROT
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 12/02/2025
16/01/2025
Articolo
HOLLYBLOOD
#32 - Nosferatu
ULTIMI COMMENTI
85
77
88
90
45
91
85
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     