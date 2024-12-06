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TEATRO ASTRA - SCHIO (VI)

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REVERIE + PUT PÚRANA + DAGERMAN
SOS FORNACE, VIA RISORGIMENTO 18 - RHO

24/01/25
LET THEM FALL + A REASON TO BEGIN
HYDRO, VIA GIOVANNI BATTISTA SERRALUNGA 25 - BIELLA

24/01/25
THE WINSTONS + THOMAS GREENWOOD & THE TALISMANS
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

24/01/25
MET & PAUL AUDIA BAND
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
DETTAGLI EVENTO
SPENCER SUTHERLAND
29/01/2025
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
https://www.facebook.com/events/3117253988414183/
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