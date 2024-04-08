31/01/25
G3
Reunion Live [Live Album]
31/01/25
THE WAVE AND THE PARTICLE
Electric Sheep
31/01/25
PENTAGRAM
Lightning in a Bottle
31/01/25
TYRAN
Tyran`s Oath
31/01/25
ALL THAT REMAINS
Antifragile
31/01/25
SELVANS
Saturnalia
31/01/25
REVENGE (CAN)
Violation.Strife.Abominate
31/01/25
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Give Us the Moon
31/01/25
ZERO ABSOLU
La Soignée
31/01/25
PYRE
Where Obscurity Sways
29/01/25
MOTIONLESS IN WHITE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
29/01/25
ROME
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
29/01/25
SPENCER SUTHERLAND
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
30/01/25
BERNTH, CHARLES BERTHOUD E OLA ENGLUND
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
31/01/25
IL BALLETTO DI BRONZO + IL SEGNO DEL COMANDO
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO
31/01/25
NECRODEATH + WHISKEY RITUAL + NEL BUIO + IGNOBLETH
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA
31/01/25
THE RUMJACKS
VHS - RETRÒ CLUB, VIA 4 NOVEMBRE 13 - SCANDICCI (FI)
31/01/25
ULTRA SUNN + THIS ETERNAL DECAY
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO
31/01/25
LEM + NOPE + RAPTORZ
C.I.Q., VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO
31/01/25
DYLAN FOWLER
SIX BARS JAIL, VIA DELLE MASSE 38 - FIRENZE