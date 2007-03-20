27/03/25
TEETH OF THE FAE
Beneath Pointed Hat
28/03/25
TEITANBLOOD
From The Visceral Abyss
28/03/25
DEAFHEAVEN
Lonely People with Power
28/03/25
JIVEBOMB
Ethereal
28/03/25
DEAD MEADOW
Voyager To Voyager
28/03/25
ALLIANCE
Before Our Eyes
28/03/25
SERPENT RIDER
The Ichor of Chimaera
28/03/25
VULVARINE
Fast Lane
28/03/25
NEW MODEL ARMY
Live SO36 [Live Album]
28/03/25
MINISTRY
The Squirrely Years Revisited
27/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
AUDIODROME LIVE CLUB, STRADA MONGINA 9 - MONCALIERI (TO)
27/03/25
RIVERS OF NIHIL + CYNIC + BEYOND CREATION + DÅÅTH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
27/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
27/03/25
BDRMM
TPO, VIA CASARINI 17/5 - BOLOGNA
28/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
28/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
28/03/25
DISCOMOSTRO & guests
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
28/03/25
KARMA
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
28/03/25
FOLKSTONE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
29/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA