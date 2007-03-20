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Broken Bones [EP]

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Statesboro Blues (Live in Baltimore 1982)

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Death Becomes Her

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01/04/25
OZRIC TENTACLES
SPAZIO ROSSELLINI, VIA DELLA VASCA NAVALE 58 - ROMA

02/04/25
AXEL RUDI PELL
DRUSO - RANICA (BG)

02/04/25
OZRIC TENTACLES
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

03/04/25
BAMBOLE DI PEZZA
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

04/04/25
OZRIC TENTACLES
EREMO CLUB, VIA GIOVINAZZO, KM 779 - MOLFETTA (BA)

04/04/25
URAL + EXPLORER + FINAL STRUGGLE
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

04/04/25
STEVE WYNN
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

05/04/25
OZRIC TENTACLES
BREAKLIVE, VIA DEL COMMERCIO 70 - ASCOLI PICENO

05/04/25
ASGARD
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

05/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
DETTAGLI EVENTO
Mantras for Peaceful Death over Europe
07/04/2025
Largo Venue - Roma
https://www.facebook.com/events/576980218383378/
GRUPPI
CULT OF FIRE +
THE GREAT OLD ONES +
CARONTE
NOTE
Biglietti: 30€ + d.p. online oppure 35€ in cassa
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