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LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

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GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
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GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/03/25
WHISPERING SONS
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13/03/25
SAM FENDER
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
WHISPERING SONS
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA

13/03/25
SAM FENDER + CMAT
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

14/03/25
STORMLORD + MADVICE + MAULED + IN AEVUM AGERE + DOWNBURST
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)
DETTAGLI EVENTO
CLAN OF XYMOX + NEWDRESS
14/03/2025
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
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