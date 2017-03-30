21/02/25
RÄUM
Emperor of the Sun
21/02/25
ELLIS MANO BAND
Morph
21/02/25
RETROMORPHOSIS
Psalmus Mortis
21/02/25
TWINS CREW
Chapter IV
21/02/25
AIRFORCE
Acts of Madness
21/02/25
SPY
Seen Enough
21/02/25
SINNER RAGE
Powerstrike
21/02/25
NACHTBLUT
Todschick
21/02/25
MANNTRA
Titans
21/02/25
VULTURES VENGEANCE
Dust Age
17/02/25
BULLET FOR MY VALENTINE + TRIVIUM
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
17/02/25
JETHRO TULL
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
18/02/25
ANDY TIMMONS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
18/02/25
JETHRO TULL
GRAN TEATRO GEOX, VIA GIUSEPPE TASSINARI 1 - PADOVA
19/02/25
ENTERPRISE EARTH DISTANT + TEN SECONDS OF LIFE + HARBINGER
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
19/02/25
ROCKETS
TEATRO DELLA CORTE IVO CHIESA - GENOVA
20/02/25
QUEENSRŸCHE + NIGHT DEMON
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
20/02/25
UNLEASH THE ARCHERS + STIKER + SEVEN KINGDOMS
LEGEND CLUB - MILANO
20/02/25
JETHRO TULL
TEATRO CARTIERE CARRARA FIRENZE, LUNGARNO ALDO MORO 1A - FIRENZE
20/02/25
WILLIAM FITZSIMMONS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA